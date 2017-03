Ministrul Justiției: Nu e oportună revocarea procurorilor șefi

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat că nu este oportună declanșarea procedurilor de revocare a Procurorului general al României, Augustin Lazăr, și a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. În schimb, trebuie avută în vedere o monitorizare a activității procurorilor, a adăugat ministrul.Ministrul a spus că evaluarea a fost făcută în contextul anchetei DNA asupra OUG 13 și a sesizării CCR de către președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu.Care au fost reperele: „Am solicitat informări de la Parchetul de pe lângă ÎCCJ și DNA pe care le-am primit complete și la timp. Am avut întâlniri cu cei doi procurori șefi. Am realizat această evaluare în deplină concordanță cu legea și amândoi au venit în mai puțin de 10-15 minute de când i-am chemat la discuții. A fost o coincidență întâlnirea cu d-na Kovesi în aceeași zi în care a avut lor întâlnirea cu ambasadorul Klemm”, a spus ministrul.„Premiza acestei evaluări, premiza funcționării statului de drept este ca fiecare autoritate să rămână în matca ei constituțională, să respecte competențele pe care le are. Statul de drept are o arhitectură bine structurată”, a spus Tudorel Toader.Decizia CCR spune că a existat un conflict juridic, de natură constituțională, declanșat de ancheta DNA privind adoptarea OUG 13 și că această ingerință este de o gravitate foarte mare, încălcându-se principiile legii fundamentale, a subliniat ministrul.„DNA și-a arogat competența de a efectua o anchetă într-un domeniu ce excedează cadrul legal, ceea ce poate duce la un blocaj instituțional. Ministerul Public a creat o presiune asupra membrilor Guvernului, care afectează buna funcționare a sa, având drept consecință intimidarea legiuitorului delegat a-și îndeplini atribuțiile constituționale”, a adăugat Toader.„Eu, personal, am realizat această evaluare, fără niciun fel de presiune, fără niciun fel de ingerință din partea nimănui. Nu am verificat soluții din dosare, nici nu ar fi fost posibil. Procurorul are autoritatea să decidă în legătură cu soartă unei anchete, se supune administrativ procurorului șef ierarhic superior, dar toți își desfășoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiției, despre care din păcate în ultima perioadă nu s-a vorbit. Un lucru trebuie să fie foarte limpede - justiția în România se înfăptuiește de judecător, independența e garantată de CSM, iar autoritatea e exercitată de ministrului Justiției”, a arătat el.„Am urmărit modul în care procurorul de la DNA sau PÎÎCCJ s-a limitat la valorile constituționale. A fost conflict juridic pentru că procurorul a ieșit din matca lui instituțională și a intrat în zona legiuitorului delegat”, a precizat Tudorel Toader.CCR a stabilit și remediul de urmat: a restabilit echilibrul constituțional între autoritățile statului. Procurorii nu pot ancheta oportunitate, împrejurări ale adoptării unui act normativ, a spus ministrul.Echilibrul a fost restabilit de CCR fără alte măsuri extraconstituționale, a mai spus ministrul.„O aceeași faptă comisă într-un anumit context are un plus de gravitate mai mare decât o faptă identică comisă în alt context. Sub aspectul oportunității, analiza s-a făcut. În contextul în care România se află sub MCV, ieri am fost la Bruxelles, am avut săptămâna trecută întâlniri cu comisarul european pentru Justiției. Sistemul judiciar din România are multe probleme de remediat, în ceea ce privește practica unitară, avem probleme cu privire la acea „inflație legislativă”, legi modificate de atâtea ori încât se îndepărtează de filosofia inițială. Uneori și nouă ne este greu, trebuie să citim din nou să vedem ce a vrut legiuitorul”, a arătat Tudorel Toader.„Au fost derapaje, din partea DNA, care au produs confuzie în cadrul opiniei publice. Societatea românească a trăit această emoție colectivă, preocupare, pe de o parte față de procedura de legiferare, pe de altă parte față de respectarea principiilor statului de drept. Din această perspectivă, DNA nu poate funcționa decât în acord cu rigorile statului de drept. Să nu uităm că România este racordată ireversibil la normele constituționale. Derapajele nu pot fi justificate prin dezideratul combaterii corupției”, crede ministrul.„Ceea ce considerăm oportun este necesitatea instituirii unei atente monitorizări, a raportării activității procurorilor, fără ingerințe în independența procurorilor, pentru a vedea cum înțeleg procurorii să-și respecte competențele. Această monitorizare se va exercita ca un mecanism care să dea eficiență, consistență art 132 din Constituție. Evaluând toți factorii de constituționalitate, de legalitate și de oportunitate, am apreciat că în acest moment nu este oportună declanșarea mecanismului de revocare a procurorului general și a procurorului șef al DNA”, a încheiat ministrul, potrivit Digi24.ro.