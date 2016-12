„Ministrul Funeriu e un pribeag care a venit să facă ceva pentru ţara lui”

„Ministrul Funeriu e un pribeag care a venit să facă ceva pentru țara lui”

Sebastian Lăzăroiu consideră că ministrul Educației, Daniel Funeriu, care „a plecat desculț în Franța, a făcut excelență în cercetare și s-a întors savant în România este un pribeag care a venit să facă ceva pentru țara lui, fiind însă răsplătit cu încercarea de a i se falsifica actele”.Ministrul Muncii s-a referit la examenul de Bacalaureat. „Piața forței de muncă n-are nevoie de bucăți de hârtie pe care să scrie diplomă. Piața forței de muncă are nevoie de oameni pregătiți. Cine țipă că bieții elevi au fost persecutați în acest an cu camere de luat vederi nu le vrea binele nici elevilor, nici părinților. Am auzit PSD-ul plângându-le pe umăr celor care au fost respinși la Bac. N-am înțeles exact ce voiau Ponta, Andronescu sau Marga. Să legalizăm copiatul la examene? Să vină cu o inițiativă legislativă în acest sens. Nu credeam că populismul a ajuns până acolo încât să plângi pe umărul celor care n-au mai putut copia la Bac”, a mai spus Lăzăroiu.