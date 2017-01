Ministrul Apărării: România va ajunge categoric la bugetul discutat cu NATO

24 Ianuarie 2017

Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Beniamin Les, a declarat marti, la Iasi, ca in 2017 Romania va ajunge "categoric" la bugetul pentru aparare discutat cu partenerii NATO, iar potrivit estimarilor actuale procentul alocat ar putea fi peste 2% din PIB, transmite Agerpres."Categoric, si acum discutam despre creditele bugetare si de creditele de angajament care, dupa estimarile noastre, s-ar putea sa fie chiar peste 2%", a raspuns ministrul Apararii, fiind intrebat de jurnalisti daca se va ajunge in acest la bugetul pentru Aparare discutat cu partenerii NATO.In ceea ce priveste proiectele ministerului Apararii pentru anul in curs, Gabriel Benimin Les a spus ca se doreste continuarea programelor de inzestrare, care sunt pregatite si in curs de finalizare, urmand a fi scoase la licitatie si integrate in industria nationala de aparare, pentru care se doreste o revitalizare, asa cum este prevazut si in programul de guvernare."Bugetul Ministerului Apararii Nationale pentru anul 2017 se incadreaza in prevederile Acordului politic national privind cresterea finantarii pentru Aparare, procentul din Produsul Intern Brut propus fiind de 2,18", potrivit unui comunicat transmis luni de MApN."Astfel, conform documentelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, M.Ap.N. are alocat de la bugetul de stat 11,022232 miliarde lei, reprezentand 1,35 la suta din PIB, format din creditele bugetare, in valoare de 10,620560 miliarde lei, reprezentand 1,30 la suta din PIB - mai mare cu 40 de milioane de lei decat executia bugetara pe anul 2016 - si veniturile proprii, in valoare de 401,672 milioane lei.La acestea se adauga, conform articolului 27 din proiectul de lege mai sus mentionat, creditele de angajament, in suma de 7,632 miliarde lei, reprezentand 0.93 la suta din PIB. Aceasta valoare permite demararea achizitiilor din programele majore de inzestrare ale Armatei Romaniei.Insumand, rezulta un buget total de 18,654232 miliarde lei, reprezentand 2,18 la suta din PIB.Suma alocata constituie premiza dotarii fortelor armate cu echipamente de lupta moderne si interoperabile, in vederea indeplinirii misiunilor stabilite si a angajamentelor asumate fata de NATO, UE si partenerii strategici, conform documentelor din domeniul planificarii apararii si a programului de guvernare", conform comunicatului citat.