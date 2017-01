Ministerul Muncii pregăteşte o strategie pentru combaterea sărăciei

1

Pa,la munte si pu, la mare!

Daca e cineva care crede ca se va imbunatati nivelul de viata in Romania atata incat sa fie chiar simtit de oameni,chiar si pana in 2020 sa iasa in strada si sa-i faca si pe altii mai optimisti! Eu zic ca sigur fara o atitudine clara a tuturor locuitorilor tarii fata de situatia in ansamblul ei,cu politica,economie,educatie si altele,cu totul,nu va fi decat dizolvarea tarii in continuare. Grecii nu,polonezii nu,cehii nu,romanii da,se vor dizolva,vor fi totalmente spulberati din interior.., pentru ca nu suntem ca grecii si ceilalti!!!