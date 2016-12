„Ministerul Culturii a oferit o şansă autorităţilor locale şi judeţene de a salva instituţiile de cultură“

Kelemen Hunor vorbește, în exclusivitate, despre situația Operei din Constanța

„Ministerul Culturii a oferit o șansă autorităților locale și județene de a salva instituțiile de cultură“

În exclusivitate pentru ziarul „Cuget Liber”, Ministrul Culturii și Patrimoniului Național, Kelemen Hunor, a acceptat să răspundă la câteva întrebări privind situația Operei și a Teatrului de Stat din Constanța, în urma aplicării ordonanței ce stabilește o serie de reduceri de personal la nivelul aparatului bugetar. Reporter: Potrivit listei cu instituțiile de spectacole sau concerte care nu fac obiectul aplicării art. III, alin (1) din OUG nr. 63/30.06.2010, Teatrul de Stat Constanța și Teatrul Operă și Balet „Oleg Danovski” Con-stanța au fost înființate printr-o hotărâre a Consiliului de Miniștri din 1951, respectiv prin HG/01.09.1957. Reprezentanții Consiliului Județean Constanța au o altă perspectivă asupra acestui subiect. Vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, Cristinel Dragomir, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber” că Teatrul de Operă și Balet „Oleg Danovski” a fost înființat printr-o hotărâre a Consiliului Județean Constanța, în 2004, fiind comasate Opera Constanța, Teatrul de Balet „Oleg Danovski” și Filarmonica „Marea Neagră”. Și Teatrul de Stat a trecut printr-o situație asemănătoare, fiind comasat, la rândul său, în 2004, tot printr-o hotărâre a Consiliului Județean Constanța. Situația celor două instituții este delicată pentru că ele au fost mereu comasate. Prin urmare, care este situația Teatrului de Stat Constanța și a Teatrului de Operă și Balet „Oleg Danovski” în raport cu disponibilizările prevăzute de OUG 63/2010 și cu desființările care survin în consecința ordonanței? Kelemen Hunor: Instituțiile de cul-tură din subordinea CJ Constanța au fost comasate printr-o hotărâre a acestuia. Cetățenii și presa acolo va trebui să ceară socoteală, din moment ce Ministerul Culturii și Patrimoniului Național nu are nicio atribuție legală în acest sens. Ministerul a oferit o șansă autorităților locale și județene exceptând de la aplicarea OUG 63 o serie de instituții de cultură care nu au fost fondate la nivel local și a arătat că Art.III al actului normativ trebuie interpretat stricto sensu. Însă, este la latitudinea autorităților locale să folosească această șansă sau nu, ministerul nu poate decide în locul lor. Pe de altă parte, este greșită supoziția precum că ordonanța amintită ar duce la desființarea instituțiilor de cultură. În cazul în care autoritățile locale și județene decid, în mod eronat, că își pot rezolva problemele la nivelul întregii structuri administrative prin disponibilizări exagerate în cadrul instituțiilor de cultură, prin comasare sau desființare, este o interpretare păguboasă a textului legii care le aparține. Reporter: Cum comentați reacția vicepreședintelui Consiliului Jude-țean Constanța, Cristinel Dragomir? „S-au făcut presiuni asupra Guvernului și au venit acum cu această listă. Este o gogoriță a Guvernului pentru a se spăla pe mâini. Noi nu ne putem lua după o adresă. Noi nu putem aplica o adresă a unui ministru. Trebuie să fie emisă o nouă ordonanță care să o modifice pe cea actuală. Dacă Guvernul modifică OUG 63, atunci, a doua zi, noi ne întrunim în ședință și modificăm, la rândul nostru, organigrama. Nu avem ce să facem. Trebuie să respectăm legea și termenele”. Vicepreședintele CJC, Cristinel Dragomir, a mai precizat că Prefectura Constanța a transmis Consiliului Județean o adresă privind adresa Ministerului de Interne prin care se menționează că Teatrul de Stat Constanța și Teatrul de Operă și Balet „Oleg Danovski” nu intră sub incidența OUG 63/2010. Kelemen Hunor: V-am mai spus și vă repet: dacă la nivel local și județean nu există voință pentru salvarea unor instituții și locuri de muncă este responsabilitatea celor care au luat această decizie pe care trebuie să și-o asume. În România cultura este domeniul cel mai avansat în privința descentralizării. Acest lucru înseamnă ceva net diferit decât pe vremea comunismului, când trebuia să dai un telefon la minister să-ți rezolve cineva o problemă locală. Administrația centrală, atunci când a cedat competențele și bugetul aferent unor instituții de cultură, a cedat implicit competența de a rezolva problemele acestora. Peste tot în Europa acest lucru este deja un loc comun, este calea de urmat și asta trebuie s-o înțelegem cu toții. Ministerul decide la nivel național prioritățile politicilor publice din domeniul culturii, oferă posibilități de soluționare a problemelor și consultanță, dar nu poate lua decizii în locul altora, fiindcă legea nu-i permite acest lucru. Reporter: Există posibilitatea ca Guvernul să modifice OUG 63/2010 în sensul celor afirmate de vicepreședintele Consiliului Județean Constanța? Kelemen Hunor: Guvernul nu ia hotărâri și nu emite ordonanțe pentru anumite persoane, ci pentru a soluționa probleme generale la nivel național. Un lucru, însă, este cert: cei care caută nod în papură vor găsi, dar nu vor salva instituții și locuri de muncă. Reporter: Ce se va întâmpla în cazul în care Consiliul Județean Constanța nu respectă Lista propusă de Ministerul Culturii? Riscă CJC anumite sancțiuni? Kelemen Hunor: Ministerul Culturii și Patrimoniului Național nu este o instituție polițienească ce amendează persoane și instituții, iar lista dată publicității de MCPN este o propunere și o șansă de a salva instituții. Ministerul poate, cel mult, să atragă atenția asupra unor decizii nefavorabile culturii, dar nu poate sancționa. În acest caz decizia este a Consiliului Județean, iar sancțiunile vor veni din partea cetățenilor și, mai încolo, din partea votanților care au această atribuție, conform legii.