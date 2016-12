Ministerul Afacerilor Externe demarează astăzi o campanie de informare privind vizele temporare pentru SUA

Ştire online publicată Miercuri, 07 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul român al Afacerilor Externe și Ambasada SUA la București lansează astăzi o campanie comună ce are ca obiectiv informarea cetățenilor români care doresc să obțină o viză temporară pentru vizitarea Statelor Unite. Evenimen-tul are loc la sediul MAE și la el vor lua parte ministrul român al Afacerilor Externe, Teodor Baconschi și ambasadorul SUA la București, Mark Gitenstein. Inițiativa face parte din seria celorlalte acțiuni susținute de instituțiile române pentru a îndeplini criteriile de intrare în programul Visa Waiver, urmărind să contribuie la scăderea ratei de refuz a solicitărilor de viză pentru SUA. Astfel, în contextul acestei campanii, MAE și Ambasada SUA vor disemina informații relevante și sfaturi referitoare la procedura de solicitare a vizei americane temporare (turistică, de studii, de afaceri), dar și date ce țin de criteriile de evaluare a eligibilității pentru acordarea vizei SUA. Așa cum se precizează într-un comunicat, pentru a ușura accesul cetățenilor români la astfel de informații, MAE a creat o secțiune specială pe pagina sa de internet care, suplimentar, îl direcționează pe cel interesat către pagina web a Ambasadei SUA, ce cuprinde date legate de noua procedură on line de solicitare a unei vize. Românii pot afla despre procedura de solicitare a vizelor și din ziare și de pe agențiile de presă, iar din acest punct de vedere trebuie menționat că MAE are 20 de acorduri de parteneriat cu instituții de presă pentru facilitarea accesului cetățenilor la informațiile de pe propria pagină de internet, printr-un banner on line. În același comunicat se precizează că această campanie comună a MAE și a Ambasadei SUA are rolul de a veni în sprijinul solicitanților de viză, astfel încât aceștia să-și poată evalua oarecum șansele pe care le au în obținerea unei vize, precum și modul în care pot demonstra, cu ajutorul „legăturilor puternice cu țara de origine”, că nu-și propun să se stabilească definitiv în SUA.