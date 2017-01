Mincă a pus la bătaie 50.000 de euro pentru nunta cu Liliana Ghervasuc

Sâmbătă, conservatorii Liliana Ghervasuc și Ion Mincă spun „da” în fața ofițerului stării civile din Mangalia. Nași le vor fi Linica și Aurel Stan, iar Ion și Ionuț Dolănescu, Maria Ciobanu, Nicolae Botgros și alte nume mari ale muzicii populare și ușoare românești îi vor încânta pe invitații care nici nu se mai știu la număr. Cei doi conservatori s-au cunoscut anul trecut, de ziua mirelui, la Intercontinental, în București. O invitație la dans a fost de ajuns ca între actuala șefă a Loteriei Române, Liliana Ghervasuc, și consilierul local conservator, fost peremist, Ion Mincă, să se lege o prietenie care să se concretizeze astăzi în căsătorie. Cererea propriu-zisă în căsătorie a fost făcută într-un mod atipic. La o conferință de presă pe care a ținut-o liderul PC Dan Voiculescu, la sfârșitul lui august, la Mangalia. Și, deși toată lumea credea că e doar o glumă de-a lui Mincă, mireasa a surprins când a spus un „da” hotărât iar mirele a sărit și el cu inelul de logodnă. Cununia civilă va avea loc începând cu ora 17,00, la Primăria Municipiului Mangalia, dar ceremonia va fi oficiată de către „o doamnă, care va fi de serviciu“ și nu de către primarul Zanfir Iorguș, așa cum s-ar fi așteptat mulți. Sunt bine cunoscute divergențele dintre edil și consilierul local, iar Mincă susține că și el și chiar și interpretul de muzică populară Ion Dolănescu l-au sunat pe Iorguș, însă acesta nu a răspuns la telefon. „Pentru mine este un moment foarte important și mi-ar fi plăcut să îl am alături și pe Zanfir. Măcar la un asemenea eveniment am fi putut trece peste disensiuni”, ne-a declarat vineri conservatorul. Luna de miere… surpriză Începând cu ora 19,00, se va oficia căsătoria reli-gioasă la Biserica Sf. Mina din Mangalia, iar după biserică, masa și dansul la restaurantul Paradiso, proprietatea mirelui. Cei doi însurăței nu prea au stat să facă socoteli, dar după primele estimări ale mirelui, cheltuielile s-ar cam ridica la 50.000 de euro. Invitații… mulți. 