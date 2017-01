Mii de persoane au sărbătorit, ieri, Zilele Comunei Valu lui Traian şi deschiderea sezonului de păşunat

Potrivit estimărilor administrației publice locale,

Mii de persoane au sărbătorit, ieri, Zilele Comunei Valu lui Traian și deschiderea sezonului de pășunat

Începând de ieri, comuna Valu lui Traian a deschis seria evenimentelor ce marchează sărbătorirea Zilelor Comunei în perioada 9-14 mai. Primarul comunei, Florin Mitroi, a declarat că, la sfârșitul săptămânii trecute, Consiliul Local Valu lui Traian a hotărât ca Zilele Comunei să fie celebrate anual, în intervalul 9-14 mai. „Este primul an în care marcăm această sărbătoare, o sărbătoare de care cu siguranță fiecare locuitor al comunei trebuie să se bucure”, le-a transmis primarul sutelor de locuitori adunați ieri după-amiază în fața scenei amenajate pe dealul din Valea Seacă. Locuitorii au mai sărbătorit ieri și deschiderea sezonului de pășunat. „De zece ani, de când am început această serbare câmpenească, a devenit din ce în ce mai mare, adunând tot mai mulți oameni. Am devenit o familie, am devenit prieteni. Mi se pare normal să fim aproape de oameni, între oameni, pentru că muncim împreună, trăim împreună și trebuie să ne și distrăm împreună și să ne cunoaștem”, a mai precizat primarul Florin Mitroi. În plus, potrivit estimărilor sale, la eveniment s-au strâns mii de oamenii, numărul lor ajungând până la 5.000. Printre participanți s-au numărat numeroși membri ai Parti-dului Democrat Liberal, dar și parlamentari și oficialități din județ, la sărbătoare fiind așteptat inclusiv prefectul Claudiu Palaz. Cu această ocazie, Florin Mitroi le-a vorbit celor prezenți și despre proiectele sale viitoare, urmând ca în două săptămâni să fie repartizate locuințele sociale promise și să se definitiveze construcția celor 52 de apartamente din zona stadionului. În plus, Florin Mitroi le-a promis locuitorilor din Valu lui Traian că anul acesta va organiza și o vizită la Palatul Parlamentului. Pentru organizarea acestui eveniment, administrația locală a alocat aproximativ 60.000 de lei, la care se adaugă și contribuțiile sponsorilor.