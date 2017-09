Mihai Tudose, convocat azi de PNL la Parlament pentru a da explicaţii despre situaţia economică

Mihai Tudose, convocat azi de PNL la Parlament pentru a da explicații despre situația economică

Prim-ministrul Mihai Tudose va fi prezent azi, la ora 16:30, în Camera Deputaților, după ce a fost convocat de PNL pentru a da explicații cu privire la situația economică. Tema dezbaterii politice la care va participa șeful Executivului se numește „Atacul Guvernului Tudose la adresa economiei românești”.Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat încă de lunea trecută că partidul pe care îl conduce îl va convoca pe prim-ministrul Mihai Tudose în Parlament pentru a da explicații cu privire la ”situația economică dezastruoasă”, adăugând că liberalii vor utiliza toate căile parlamentare pentru a opri activitatea unor miniștri.”La prima întrunire, în care noi ca PNL putem la ”Ora Guvernului” să convocăm la Parlament oficiali guvernamentali, îl vom convoca pe premierul Tudose pentru a da seamă pentru situația economică dezastruoasă, pentru situația bugetară, pentru amenințările pe care le aruncă în fiecare zi asupra firmelor și asupra mediului economic activ și mai ales să dea seamă pentru declarațiile inepte pe care le-a făcut și apropo de bănci și Pilonul II de pensii și în general referitoare la diferitele chestiuni de natură economică, fiscală și bugetară”, a anunțat Ludovic Orban la finalul ședinței Biroului Executiv al PNL.Vineri, în prima zi a noii sesiuni parlamentare, liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a anunțat că premierul Mihai Tudose va veni luni în Parlament pentru a prezenta starea exactă a economiei, a investițiilor și execuției bugetare pentru fiecare minister și, de asemenea, de unde intenționează să ia Guvernul bani pentru viitor „pentru că toate cheltuielile angajate nu pot fi acoperite”.„Premierul Mihai Tudose va veni în plenul Camerei Deputaților la Ora prim-ministrului pentru a oferi răspunsuri cu privire la starea economiei românești. Există foarte multe semne de îngrijorare generate de o serie de dezbateri și informații apărute în spațiul public, unele dintre ele lansate chiar de premierul Tudose care par că vor conduce România într-o criză similară celei din 2008-2009”, a declarat Raluca Turcan, potrivit News.ro.Ea a precizat că în momentul de față suntem într-o situație care trebuie explicată de la vârful Guvernului, pentru că există creștere economică, însă, în același timp, România are un deficit în creștere și încasări tot mai slabe la bugetul statului.„Avem investiții aproape zero, fonduri europene aproape zero și cheltuieli care trebuie să fie suportate din ceva. Din nefericire, lucrurile se fracturează, pentru că nu poți să ai și creștere economică, dar și cheltuieli în creștere. Undeva se pierd bani și acești bani trebuie găsiți și probabil trebuie justificați de către cei care conduc în momentul de față România”, a arătat Turcan.sursa: romaniatv.net