Mihai Tararache: "Litoralul românesc a mai pierdut un an din cauza Guvernului Ponta"

Deputatul constănțean Mihai Tararache susține că, de un an de zile, din calitatea de membru al Comisiei pentru industrii și servicii din cadrul Camerei Deputaților, a susținut adoptarea normelor metodologice de aplicare a legii care le conferea angajaților dreptul de a beneficia în 2015 de voucherele de vacanță.„Din păcate, tergiversările Guvernului Ponta au făcut ca litoralul românesc să fie privat și în acest an de aportul a sute de mii de români care ar fi avut posibilitatea să opteze să își petreacă vacanța aici. PSD a sabotat în mod sistematic acest domeniu, asta deși actul normativ ar fi trebuit să se aplice începând cu 1 ianuarie 2015. Bătăia de joc a Guvernului la adresa investitorilor din turism se va reflecta printr-o scădere a sumelor alocate pentru investiții și a redus șansa de a fi create noi locuri de muncă. Statistica ne arată că, de la începutul acestui an, industria turismului din România pierde 700.000 de euro zilnic din cauza neaplicării legii privind acordarea voucherelor de vacanță. După o continuă batjocură la adresa românilor dar și a operatorilor din turism, astăzi, ca urmare a insistenței parlamentarilor PNL, în cadrul ședinței comune a Comsiei pentru industrii și servicii și a Comisiei pentru muncă și protecție socială a fost acordat un raport de adoptare legii care face ca voucherele de vacanță să devină o realitate”, a declarat deputatul Mihai Tararache.În acest sens, el a spus că PNL solicită premierului Victor Ponta să trateze cu celeritate acest demers și să aprobe normele metodologice de aplicare a legii imediat după ce proiectul va fi aprobat în plenul Camerei Deputaților.„Guvernul Ponta și PSD trebuie să conștientizeze, măcar în al doisprezecelea ceas, că orice zi de întârziere va provoca daune și mai mari turismului românesc în general și operatorilor economici de pe litoralul românesc în mod special”, a mai spus Tararache.