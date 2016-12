Mihai Răzvan Ungureanu vine la Constanţa

5

Colonelul Mihai Ravan Ungureanu

Nu vrem sa raspundem in fata poporului, ne este frica de popor In 2004 si in 2009 am ajuns la putere datorita poporului roman si acuma ne lepadam de el !!! Da-l incolo de popor si democratie, acuma cand o ducem si noi PD-L-ul bine sa dam explicatii pentru greselile noastre ??? Bineinteles ca nu, fiindca ne este teama de popor !!! Colonelul Mihai Razvan Ungureanu