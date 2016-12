Mihai Răzvan Ungureanu spune că noua Putere a apărut pe hoţie

1

jos hidosenia urat mirositoare

Caricatura UTC-ista este jalnic in schelalaiala sa dupa hidosul urat mirositor, pentru stiinta lui: EROII ROMANIEI, adica cei ce au iesit in strada in iarna i-au mandatat pe acei parlamentari cu inimi de romani sa-l suspende pe hidos iar la 29 iulie, romanii cinstiti si iubitori de Romania vor desavarsi opera de SALVARE NATIONALA, adica eliberarea Romaniei de hidos si sleatca lui de hoti1