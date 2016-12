Mihai Răzvan Ungureanu îşi prezintă bilanţul celor două luni şi jumătate de mandat

Mihai Răzvan Ungureanu își prezintă bilanțul celor două luni și jumătate de mandat

Miercuri, 02 Mai 2012.

- Sunt convins că rezultatele eforturilor din cele 78 de zile de guvernare se vor vedea- Sunt onorat că am fost împreună cu miniștrii din Cabinetul meu, oameni onești, bine intenționați- Am increderea ca viitorul premier se va ghida după aceleași principii prelunându-ne programul de guvernare- România e azi intr-o situație stabilă financiar, acordul cu FMI reprezintă o garanție pentru stabilitate.- Cei 5 miliarde de euro din trezorerie nu sunt bani apăruți peste noapte. Ei sunt acolo de ceva timp- Tratatul financiar european nu aduce austeritate, ci disciplină și rigoare. Suntem și am fost împotriva risipei- Sper ca viitorul guvern să mențină ținta ambițioasă privind atragerea fondurilor europene pe care a avut-o guvernul meu- La inceputul lui aprilie au fsot reluate plățile pe POSDRU. Pentru atingerea acestor obiective am adoptat măsuri ce se vor reflecta in viitor in creșterea gradului de absorbtie a fondurilor- Combaterea evaziunii fiscale a reprzentat o prioritate absolută: au fost identificate cauzele lipsei de performantă, vulnerabilitatile ANAF. Măsurile pe care le-am luat: implementarea noi strategi ia ANAF, ce va fi pusă in aplicare in perioada următoare va duce la creșterea veniturilor statului- Am transparentizat actul de guvernare. Cheltuielile sunt expuse integral pe site-urile ministerelor- Imi pare rău că nu am avut ocazia să dezvolt o relatie consolidată cu parlamentul. Mă bucur că, pe fondul unei greve parlamentare prelungite, am convins membrii tuturor grupurilor parlemanetare să fie prezenți la discursul președintelui CE- Intrevederile cu președintele CE și Consiliului European- sunt convins că viitorul premier va face o vizită cât mai rapid acolo- Am lansat invitația pentru 1 iunie pentru premierii statelor membre UE beneficiare de fonduri europene. Discutiile urmau să consolidzeze un punct de vedere comun pe politica agricola, mediu, energie. Credem ca aceasta agenda este vitală- Aderarea la Schengen: În septembrie la consiliul JAI se va lua o decizie. Tine de capacitatea României și a diplomației românești ca termenul efectiv de aderare să fie cat mai rapid.