Mihai Petre candidează independent la primăria Constanţa

Mihai Petre candidează independent la primăria Constanța

Fostul consilier județean, Mihai Petre, și-a anunțat, astăzi, intenția de a candida la funcția de primar al municipiului Constanța ca independent.„Rămân consecvent dorinței de a candida manifestată încă din anul 2011. Atunci m-au oprit câțiva oameni dintr-un partid, acum nu mă mai poate opri niciun partid și niciun politician. Mă doare să văd cum a ajuns orașul și cum șmecherii cu funcții politice și administrative își dau mâna peste omul de rând. Consider că în ultimii 20 de ani am dobândit experiența administrativă și politică necesare unei bune guvernări locale.Pentru că vreau să pun tot ce am mai bun și tot ce știu să fac în slujba constănțenilor”, a transmis Mihai Petre.El a mai adăugat că, tot ceea ce vrea să facă pentru Constanța este integrat în programul „Restart Constanța”, program făcut public la începutul acestui an.Mihai Petre a fost consilier județean pe vremea când era membru PDL. Ulterior, el a fost în Forța Civică, după care a plecat la partidul format de Monica Macovei, M10.