Mihai Claudiu Tusac şi consilierii mangalioţi au ajuns la masa tratativelor

După luni de zile de dispute,

Mihai Claudiu Tusac și consilierii mangalioți au ajuns la masa tratativelor

După luni de zile de blocaj administrativ și de înfruntări în instanță, primarul Mihai Claudiu Tusac s-a decis să organizeze o rundă de întâlniri cu liderii formațiunilor politice locale și reprezentanții lor în Consiliul Local Municipal. Potrivit unui comunicat de presă transmis vineri de către Primăria Mangalia, Mihai Claudiu Tusac vrea să se întâlnească cu reprezentanții PNL luni, la ora 11.00, iar de la ora 15.00 cu reprezentanții PC. Marți, 27 octombrie 2009, la ora 11.00, a fost programată întâlnirea cu consilierii și liderii Partidului Democrat-Liberal, iar de la ora 15.00, Tusac îi va aștepta pe reprezentanții filialei locale a Partidului România Mare. În același comunicat se mai precizează că, miercuri, 28 octombrie 2009, de la ora 11.00, va avea loc ultima dezbatere, la care sunt invitați să participe membrii conducerii Forței Democrate. Interesant de remarcat este că edilul a stabilit aceste întâlniri fără a avea consultări în prealabil cu formațiunile politice. Astfel, fără aprobarea lor, consilierii s-au trezit programați la dezbateri în diferite zile, la anumite ore. Liderul PD-L Mangalia, Zanfir Iorguș, a declarat că „data de marți, 27 octombrie 2009, orele 11.00 este o dată nepotrivită, întrucât unii dintre reprezentanții PD-L - filiala Mangalia nu sunt în localitate sau sunt la serviciu”. El i-a propus lui Tusac o altă întâlnire pentru sâmbătă, 24 octombrie 2009, orele 10.00, la sediul Primăriei Mangalia. „Dacă invitația primarului Mihai Claudiu Tusac, de data aceasta, este una sinceră și nu ca acelea de până acum și dorește deblocarea funcționării primăriei și, întrucât situația nu mai suportă amânare, va accepta această dată”, a adăugat el. „Este o inițiativă care vine în al 13-lea ceas. Noi de luni de zile îi spunem că trebuie să deblocăm situația de la Mangalia. El este căpos, dar poate a înțeles acum că avem dreptate”, a fost de părere și consilierul PD-L, Paul Foleanu. „Dacă se finalizează aceste întâlniri, dacă vine cu intenții bune și dacă vrea să deblocheze situația, este foarte bine”, a declarat și consilierul PC, Ion Mincă. „Dar dacă face întâlniri numai de dragul de a le face…”, a pus altfel problema Mincă. El a mai spus că va fi plecat la Suceava luni, dar vor participa la întrunire, cel mai probabil, președintele PC Mangalia, Victor Tongheoiu, și consilierul Vasile Olan. Nici consilierul Forței Democrate, Daniel Bogdan Filip, nu știa nimic, vineri după-amiază, despre aceste întâlniri. „Nu pot să comentez până nu văd invitația. Până acum, nu am primit nicio invitație. Însă noi suntem pentru deschidere și deblocare”, a spus Filip. Rațiuni electorale Vestea i-a luat prin surprindere și pe liberali. „Nu știam de această decizie. Mâine (n.r.-sâmbătă) vom lua o hotărâre la nivelul partidului, dar este normal să acceptăm această invitație pentru că trebuie să existe un dialog politic”, a declarat consilierul Sorin Andrei. „Sper ca ea să nu fie făcută din rațiuni electorale, având în vedere că azi (n.r.-vineri) a fost prima zi de campanie. Cetățenii au nevoie de deblocare”, a mai afirmat liberalul. „Trage de timp” Liderul PRM Mangalia, consilierul Ion Anghel, a declarat că nu va participa la nicio discuție cu Mihai Claudiu Tusac. „Primarul nu vrea nici un fel de dialog. El nu vrea decât să tragă de timp. Dacă ar fi vrut cu adevărat deblocarea administrației locale, atunci nu ar mai fi făcut recurs în procesul pe care îl are cu Consiliul Local Mangalia. Pe 26 noiembrie se judecă recursul”, a explicat Anghel. „Acum, el are nevoie de un respiro în campanie pentru că procentele PSD-ului la Mangalia sunt catastrofale. Singurul responsabil de aceste rezultate este numai el. Și veți vedea ce procente va obține PSD-ul la Mangalia, la alegerile prezidențiale”, a adăugat consilierul. Ion Anghel a mai spus că singurul în măsură să îi convoace pe toți la un dialog este prefectul județului Constanța, Claudiu Palaz. Palaz vrea liniște la Mangalia „Pe mine, în calitate de prefect, mă interesează să fie liniștite la Mangalia. Dacă domnul primar consideră că, prin aceste întâlniri, lucrurile se vor clarifica acolo și se va respecta legea, atunci nu am nici un fel de problemă”, a declarat prefectul Claudiu Palaz. „În primul rând, trebuie să facem acel Consiliu Local funcțional. Administrația loca-lă din Mangalia funcționează. Nu există nicio decizie definitivă și irevocabilă care să demonstreze că forul legislativ local a fost dizolvat. Consiliul Local funcționează. Mai departe, ce consideră o parte sau alta este altă poveste”, a mai spus Palaz. În schimb, el a refuzat propunerea peremistului Ion Anghel. „Eu nu îi pot convoca la sesiuni de dialog. Eu pot doar participa la ședințele de consiliu și, dacă mi se va cere să particip și va fi nevoie de mine, voi fi acolo”, a încheiat el.