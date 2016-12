Micuţa milionară şi turma liberală

5

FA-MA MAMA CU NOROC SI ARUNCA-MA IN PNL

Dl Zaporojan are dreptate si regretam ca scrie atat de rar . Atitudinea tinerilor liberali nu trebuie sa ne surprinda . Ei vad in Gabriela Horga un " model " demn de urmat . Vor invata de la aceasta tanara speranta devenita peste nopate milionara si candidata la deputatie ,forme si metode noi de a face avere , cat mai usor si mai repede .Stim ca partidul are un Statut care prevede niste obligatii cand este vorba de selectia si acordarea unor functii si demnitati , dar mai stim , fapt doverdit , ca Statutul este pentru cei multi si prosti . Prevederea asa zis statutara ca in anumite situatii se pot acorda derogari de stagiu si vechime este profund daunatoare si antidemocatica . Importante sunt in primul rand nu vechimea si munca depusa , calitatile personale , ci averea care asigura finantarea partidului si anumite relatii mai mult decat dubioase . Imediat ce este gasita persoana cu bani multi , este purtata pe umeri si asezata pe fotoliul cel mai confortabil , in timp ce membrii capabili , devotati , cu vechime si reale calitati se aleg cel mult cu o strangere de mana . De regula , noul venit in partid care are capital devine vaca de muls si chiar daca a facut avere cinstit , va fi silit in scurt timp sa se preteze la acte de coruptie pentru a-i satura pe hamesitii din organizatie , sau pentru a finanta campaniile electorale , urmand ca dupa ce a devenit parlamentar sa-si recupereze cheltuielile cu varf si indesat . Pana acum , cei mai multi nu stiau de existenta acestei doamne . Facem pariu ca peste cel mult unul sau doi ani va fi anchetata de DNA . Poate fi si altfel daca tanara doamna va fi hotarata sa faca ceva pozitiv pentru politica romaneasca , dar e greu de crezut ca intr-un partid si parlament in care exista indivizi ca Hasotti , Manea , Dragomir si Tararache va reusi .