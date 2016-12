Micşorarea preţului gigacaloriei, pe ordinea de zi a Consiliului Local Mangalia

Micșorarea prețului gigacaloriei, pe ordinea de zi a Consiliului Local Mangalia

Consiliul Local Mangalia se întrunește, astăzi, de la ora 10.00, într-o ședință extraordinară având pe ordinea de zi o serie de proiecte cu un caracter de urgență pentru municipiu. Potrivit consilierului democrat-liberal Paul Foleanu, grupul PD-L a susținut, în ultimele ședințe ale comisiilor de specialitate, necesitatea micșorării prețului gigacaloriei pentru populație și pentru agenții economici. De asemenea, Foleanu a precizat că, dintre cele aproximativ 50 de proiecte propuse de primarul Mihai Claudiu Tusac, doar 17 au reușit să obțină avizul comisiilor, în timp ce unele fuseseră deja votate într-o ședință din luna februarie. Aleșii urmează să aprobe, astăzi, și proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2010. Paul Foleanu a menționat că aleșii susțin diminuarea taxelor locale acolo unde legea permite acest lucru sau menținerea plafonului minim stabilit prin hotărâre de Guvern. În plus, în urma consultărilor avute cu membrii compartimentului de contabilitate, consilierii au introdus pe ordinea zi un proiect privind utilizarea fondului de rulment din 2009. „Primăria mai are acum în conturile sale 150.000 de lei, care nici măcar nu ajung pentru plata salariilor propriilor angajați. În aceste condiții, am decis să utilizăm 800.000 de lei din fondul de rulment, de 1.200.000 de lei, pentru plata datoriilor către Rominterm. Societatea risca să ajungă în imposibilitatea de a asigura furnizarea agentului termic pentru Mangalia și tocmai de aceea am luat această măsură”, a explicat Foleanu. Totodată, democrat-liberalul Marian Crăciun urmează să fie validat în funcția de consilier în locul Laurei Condur, care a renunțat la această poziție după ce a devenit manager la Sanatoriul Balnear Mangalia.