Micii şi berea electorală au fost scoase în afara legii

Micii și berea electorală au fost scoase în afara legii

Ministrul Administrației și Internelor, Mircea Dușa, a declarat la finalul ședinței de guvern de astăzi: „Am inițiat un proiect de ordonanță de urgență prin care modificăm articolul 55 din Legea 35, care se referă la sancțiunile care privesc, în ghilimele spus, mita electorală. Acest art. 55, la alineatul 1, prevede că tentativa, promisiunea și darea de bani și obiecte de folosință în scopul determinării alegătorilor pentru a vota într-un fel sau altul, se pedepsește cu închisoare de la șase luni la cinci ani. Această prevedere era în Legea 35, art. 55. Mai era un alineat 3, care spunea că fac excepție obiectele cu caracter simbolic. Or, nefiind definite aceste obiecte cu caracter simbolic, sigur că se lăsa loc de interpretare și fiecare putea să folosească, în campania electorală, știu eu, obiecte promoționale sau chiar alimente, așa cum s-a mai întâmplat, și alte obiecte, găleți, biciclete, fără a avea o anumită reglementare. În acest proiect de ordonanță de urgență, care de fapt a devenit ordonanță de urgență, având în vedere că a fost aprobată de către Guvernul României, am enumerat obiectele care pot fi folosite în campania electorală și materialele și obiectele care nu pot fi folosite. Astfel, la alineatul 3 se spune că în categoria bunurilor trecute la alineatul 1, adică cele interzise, sunt incluse și alimentele, băuturile alcoolice sau nealcoolice, produse din tutun sau mărfuri nealimentare. Fac excepție de la prevederile alineatului 1, materiale și obiecte de propagandă electorală precum: afișe, pliante, cărți poștale, calendare, caiete, ilustrate, pixuri, brichete, chibrituri, insigne, ecusoane, DVD-uri, fanioane, steaguri, căni, pungi, tricouri, șepci, eșarfe, fulare, veste, fesuri, mănuși, pelerine, jachete inscripționate cu însemnele electorale ale formațiunii politice sau ale candidaților care participă la alegeri.De asemenea, sunt exceptate, pentru că nu putem să enumerăm toate, știu eu, elementele acestea sau obiectele promoționale pe care le folosesc candidații sau partidele politice în campanie, de aceea am mai introdus o excepție, sunt exceptate de asemenea de la prevederile alineatului 1 și alte obiecte de propagandă electorală, inscripționate cu însemnele electorale ale formațiunilor politice sau ale candidaților care participă la alegeri, a căror valoare nu depășește 10 lei fără TVA, pentru fiecare articol, fără ca aceste bunuri să poată fi cele alimentare, bunuri alcoolice sau nealcoolice ori produse din tutun.Odată cu publicarea în Monitor a acestei Ordonanțe de urgență, sper că pentru fiecare candidat, pentru fiecare formațiune politică, va fi foarte clar ce obiecte și ce simboluri poate să folosească în campania electorală.De asemenea, ministrul administrației și internelor, odată cu începerea campaniei electorale, va folosi toate mijloacele pentru a aduce la cunoștință și cetățenilor și competitorilor electorali, această prevedere a Ordonanței de urgență. Cred că este, după Legea 67, care se referea la alegeri locale și care avea inclusă o asemenea prevedere în conținutul legii, cred că această modificare adusă Legii 35 este una binevenită și clarifică, oarecum, ceea ce pot folosi candidații în campania electorală, pentru a nu mai exista suspiciuni de dare de mită.Sigur că Ministerul Administrației și Internelor, prin instituțiile abilitate, prin poliție și prin alte organe ale statului, care au sarcini pe acest domeniu, va urmări ca legea să fie respectată și fac iar, în această conferință de presă, un apel mai ales la competitorii electorali, să fie foarte atenți, să respecte această ordonanță și să gândească de două ori atunci când oferă obiecte pentru că eu cer instituțiilor abilitate ale statului, și în primul rând instituțiilor din subordinea Ministerului Administrației și Internelor, să fie foarte vigilenți și să aplice legea echidistant, fără parti-pris-uri politice pentru toți acei candidați sau formațiuni politice care încalcă legea.De altfel, mâine dimineață la ora 10 voi organiza la Ministerul Administrației și Internelor o videoconferință cu prefecții și cu inspectorii șefi și cu instituțiile abilitate din teritoriu, pentru a prezenta textul acestei ordonanțe de urgență și, sigur, în același timp pentru a lua măsurile corespunzătoare pentru a urmări respectarea ordonanței de urgență adoptată astăzi de guvern.”