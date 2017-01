„Mi-aş fi dorit să fiu mai mult printre oameni decât în birou”

Ion Ovidiu Brăiloiu:

„Mi-aș fi dorit să fiu mai mult printre oameni decât în birou”

Primarul orașului Eforie, Ion Ovidiu Brăiloiu, și-a prezentat, ieri, într-o conferință de presă, realizările din timpul celor două mandate ale sale, începând din 2004 și până în prezent. Alături de el, s-au aflat arhitectul șef al orașului, Dan Leu, și Cecilia Crețu, de la departamentul care se ocupă cu atragerea fondurilor europene. Potrivit primarului Ion Ovidiu Brăiloiu, în toată această perioadă, au existat șase domenii în care a punctat principalele priorități, cum ar fi dezvoltarea orașului, economia locală și turismul, mediul, solidaritatea socială, atragerea de fonduri europene și managementul performant, cele mai multe dintre proiecte fiind realizate. „Atunci când ești în opoziție, este foarte greu să deblochezi fonduri și, implicit, să duci la bun sfârșit unele proiecte. Administrația publică este destul de greoaie, mai ales în localitățile mici și mai ales când ești în opoziție. Totuși, am construit blocuri ANL și am identificat alte locații unde urmează să construim în continuare blocuri de locuințe pentru tineret, am avut grijă să fie menținută curățenia orașului, am organizat cursuri gratuite pentru șomeri, care au primit și câte 1.000 de lei din partea noastră, plus alte proiecte, dintre care unele au fost realizate, altele sunt în curs de realizare”, a declarat primarul Ion Ovidiu Brăiloiu.Printre altele, el a mai menționat că, în mandatul său, au fost construite primele locuințe de după 1988. Mai exact, este vorba de cele patru blocuri noi cu 60 de locuințe repartizate, a căror investiție se ridică la șapte milioane de lei. „Primăria orașului Eforie a atras fonduri substanțiale de la Guvern, care au fost completate cu investiții de la bugetul local și a reușit astfel să construiască primele locuințe pentru tineri din ultimii 20 de ani. Totodată, în ceea ce privește locuințele sociale, vreau să spun că Primăria Eforie poate onora toate solicitările. De asemenea, la sectorul privind dezvoltarea orașului, se poate menționa și anveloparea a șase blocuri, care a dus la creșterea confortului termic din case și la reducerea cheltuielilor”, a spus Brăiloiu. La final, după ce și-a prezentat toate realizările din cele două mandate, Brăiloiu a spus că există și lucruri pe care și-ar fi dorit să le facă însă, din cauza solicitării, nu a reușit de fiecare dată să le ducă la bun sfârșit.„Mi-aș fi dorit să stau mai mult pe stradă, să fiu mai mult printre oameni, să fiu alături de ei. Din păcate, nu am reușit acest lucru și, de multe ori, am stat mai mult în birou, unde este strict necesar să fiu prezent. Am avut mii de audiențe, pe mulți i-am cunoscut în aceste împrejurări, însă mi-ar fi plăcut să merg la ei acasă. Una este când vorbești cu omul la birou și alta este când te duci la el acasă”, a explicat edilul din Eforie.În altă ordine de idei, după cum deja se știe, democrat-socialul Ion Ovidiu Brăiloiu se pregătește pentru un nou mandat de primar, dorindu-și foarte mult să ducă la final și celelalte proiecte începute.