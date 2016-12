"Mi-a spus că se va gândi, se va sfătui, probabil cu colegi din partid, şi va lua, în consecinţă, o decizie"

"Mi-a spus că se va gândi, se va sfătui, probabil cu colegi din partid, și va lua, în consecință, o decizie"

Președintele Klaus Iohannis a declarat că așteaptă din partea deputaților o decizie pragmatică și corelată cu situația politică în cazul votului cererii DNA în cazul premierului Victor Ponta."Eu consider ca parlamentarii sunt politicieni destul de bine orientați, care își dau seama când este important să reacționeze politic corect. (...) Eu aștept o decizie pragmatică și corelată cu situația politică", a declarat Iohannis la TVR.De asemenea, președintele a argumentat că e de așteptat și normal ca situația creată în legătură cu urmărirea penală a premierului să aibă urmări și în privința votului parlamentarilor cu privire la moțiunea de cenzură depusă la Parlament de PNL."Mi-a spus că se va gândi (la solicitarea privind demisia n.r.), se va sfătui, probabil cu colegi din partid, și va lua, în consecință, o decizie", a redat șeful statului din convorbirea tête-à-tête cu Victor Ponta, conform tvr.ro. Întrebat dacă, în cazul în care deputații încuviințează cererea de urmărire penală, îl va suspenda pe premier, președintele a răspuns: "Eu sper să nu ajungem până acolo".“Este într-adevăr o situație nemaiîntâlnită și care are o greutate politică deosebită. Faptul că primul ministru în funcție este acuzat de fapte penale, deocamdată este învinuit, ne pune într-o situație - pe noi, ca și țară - o situație care trebuie gestionată repede și bine, pentru că, după părerea mea, este inadmisibil ca o persoană învinuită de fapte penale să fie prim ministru, cum este evident și clar pentru toată lumea că România, în acest moment nu-și permite o criză politică. Din aceste considerente, am solicitat primului ministru și într-o convorbire tête-à-tête pe care am avut-o, și public, demisia”, a declarat Klaus Iohannis.Reamintim că Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat vineri că procurorii au dispus începerea urmăririi penale față de premierul Victor Ponta, la data faptelor avocat, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor în dosarul de corupție de la companiile energetice Turceni și Rovinari privind încheierea unor contracte de asistență juridică.