Mevlana, mesagerul iubirii absolute, a adunat, la Constanţa, oaspeţi din şapte ţări

Mevlana, mesagerul iubirii absolute, a adunat, la Constanța, oaspeți din șapte țări

La 800 de ani de la nașterea poetului și filozofului anatolian Mevlana Rumi Celaleddin, UNESCO a declarat anul 2007 „Anul Internațional Mevlana”. Cu acest prilej, pretutindeni în lume se omagiază, prin spectacole, seminarii, lansări de carte sau vernisaje, personalitatea părintelui spiritual al ordinului religios „Mevlevi”. În acest context, și la Biblioteca Județeană Constanța a debutat ieri a doua ediție a simpozionului internațional „Mărturii ale culturii turce pe pământul României”. Timp de trei zile, personalități ale vieții culturale și cadre universitare din Turcia, Iran, Azerbaidjan, Kazahstan, Polonia, Macedonia și România se reunesc la Constanța pentru a lua parte la lucrările simpozionului „Mărturii ale culturii turce pe pământul României – de la Sari Saltuk Baba la Miskin Baba”. Manifestarea este organizată de Ministerul Culturii și Cultelor din România, Societatea de Cercetare a Culturii Populare de la Ankara, Camera de Comerț și Industrie România - Turcia și Uniunea Democrată Turcă din România și urmărește ca mesajul tolerant al filozofului anatolian să fie făcut cunoscut și descifrat și în spațiul românesc. Lucrările susținute în cadrul simpozionului au ca teme viața și opera lui Mevlana, influențele poetului mistic în poezia și arta plastică, o paralelă între Mevlana și estetică, influența gândirii despre iubire și toleranță a lui Mevlana în formarea culturii turce din Rumelia și Anatolia, dar și conceptul de prietenie în opera marelui filozof. Nu lipsesc însă nici dizertațiile care au ca subiect istoria poporului turc pe teritoriul României, cultura civilizației turce la nord de Dunăre, influențele reciproce care s-au resimțit de-a lungul vremii în evoluția celor două entități, dar și relațiile dintre cele două popoare în perioada făuritorului Turciei moderne, M.K. Ataturk. La deschiderea lucrărilor de ieri au luat parte Genan Bolat, reprezentant al Ministerului Culturii, Irfan Unver Nasrattinoglu, președinte al Societății de Cercetare a Culturii Populare din Turcia, Tamer Altay, președintele camerei de comerț româno – turcă, Haluk Agca, consulul general al Turciei la Constanța, reprezentanți ai misiunilor diplomatice din Kazahstan și Azerbaidjan în România, precum și președinții UDTR și UDTTMR, Fedbi Osman și Agiacai Saladin. De la Sari Saltuk la Miskin Deloc întâmplătoare este alegerea, de către organizatori, a devizei sub care se desfășoară simpozionul de anul acesta: „Mărturii ale culturii turce pe pământul României, de la Sari Saltuk Baba la Miskin Baba”. Astfel că, timp de trei zile la Biblioteca județeană Constanța, sub auspiciile operei și mesajului tolerant al marelui Mevlana, comunitatea turcă din România va acorda o atenție deosebită și istoriei sale pe meleagurile românești, pornind de la Sari Saltuk Baba, considerat cea mai impresionantă figură a turcilor din Dobrogea, liderul spiritual, până la „Sfântul din Ada-Kaleh“, așa cum a rămas în memoria turcilor din România Miskin Baba. În jurul celor două figuri definitorii pentru etnia turcă din România s-au țesut, de-a lungul timpului, numeroase legende, dar nu este mai puțin adevărat și o serie de cercetători au început să își îndrepte atenția spre cele două personalități. În aceste condiții, simpozionul de față este o oportunitate pentru co-munitatea turcă din Românie de a trece granița de la legende la studiile de specialitate, de a crea o punte între tradiții și cercetare și de a mai dezvălui încă o față a culturii turce din România și a raporturilor acesteia cu lumea turcică de pretutindeni. Astăzi, despre basmele românești și turcești Astăzi, în aceeași Aulă a Bibliotecii Județene I.N. Roman din Constanța, lucrările simpozionului vor debuta la ora 9,30. În program sunt lucrări cu subiecte pe cât de diverse pe atât de interesante, de la dizertația pe marginea reproducerii formelor geometrice folosite în compozițiile din kilimurile turcești, la lucrări despre simbolul țesăturilor din tul în lumea turcă și confecționarea lingurilor de lemn, până la susținerea, de către prof. dr. doc. Zekiye Cagilmar din Turcia a unei analize comparative între basmele populare românești și basmele populare din Turcia. Kîyasettin Uteu, președintele UDTTMR – filiala București – va susține, tot azi, lucrarea cu tema „Contribuția lui Mehmet Vani Yurtsever în dezvoltarea culturii turce din România". Trei zile de expoziție Tot ieri, în holul Bibliotecii județene a avut loc și vernisajul expozițiilor „Azerbaidjeanul de azi în imagini fotografice" și „Kazahstanul de azi în imagini fotografice", deschise de misiunile diplomatice ale celor două țări la București. De asemenea, UDTR a expus în aceeași locație costume și obiecte tradiționale ale turcilor din spațiul dobrogean. Lucrările expuse vor putea fi admirate pe parcursul celor trei zile cât durează simpozionul. 