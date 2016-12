Mesajul ministrului Elena Udrea cu ocazia aniversării Zilei Mondiale a Turismului

Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, Elena Udrea, a transmis un comunicat prin care își exprimă opinia cu privire la „Ziua Mondială a Turismului”.„România sărbătorește astăzi, alături de celelalte țări membre ale OMT, Ziua Mondială a Turismului. Evenimentul are un dublu rol: de a readuce permanent în atenția comunității internaționale valorile sociale, culturale, politice și economice ale turismului și de a aniversa o dată cu semnificație importantă în istoria Organizației Mondiale a Turismului, și anume adoptarea, în 1970, a statutului său”, se arată în comunicat. Elena Udrea menționează că, pentru a celebra tema promovată în acest an de Ziua Mondială a Turismului, MDRT a organizat și a sprijinit evenimente majore, prin care am adus mai aproape de cultura românească ambasadori ai altor țări și scriitori din presa internațională de turism. Astfel, zilele trecute, la invitația MDRT, mai mulți reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate la București au experimentat zona Dobrogei și a Deltei Dunării. Tot săptămâna trecută, România a găzduit Congresul Mondial al Federației Internaționale a Scriitorilor și Jurnaliștilor de Turism, ocazie cu care a fost promovată cultura românească în publicații internaționale de profil.Ministrul amintește și de Festivalul Internațional „George Enescu”, sprijinit de MDRT, „festival care ne-a adus din nou în centrul vieții culturale internaționale”.