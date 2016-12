Mesajul lui Oprescu pentru Ponta: "Să nu uiți când vei ajunge președinte..."

Ştire online publicată Duminică, 21 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, a declarat sâmbătă că România are nevoie de un "altfel" de președinte, exprimându-și convingerea că Victor Ponta este "omul care trebuie" pentru această funcție."România are nevoie de un altfel de președinte, care să-și iubească țara și poporul, un președinte cu echilibru și înțelepciune, bun simț, educat și care să înțeleagă nevoile semenilor săi. (...) Eu unul am credința certă, fără dubii, că Victor Ponta este omul care ne trebuie și în general țara are nevoie", a afirmat Oprescu, la lansarea candidaturii lui Victor Ponta la Președinție, de pe Arena Națională.El i-a transmis lui Ponta că atunci când va ajunge la conducerea țării să nu uite să fie de partea celor "cârmuiți". "Să nu uiți când vei ajunge la conducerea acestei țări, când vei depune jurământul, (...) călăuza să-ți fie — să fiu mereu de partea celor cârmuiți", a spus Oprescu.