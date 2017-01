Mesajul lui Klaus Iohannis de Anul Nou: Începem un an în care va trebui să construim temeinic / VIDEO

Miercuri, 31 Decembrie 2014.

Președintele Klaus Iohannis a transmis mesajul de Anul Nou pentru români. Șeful statului a vorbit despre un an ”în care va trebui să construim temeinic, pentru ca speranța să devină realitate” și i-a îndemnat pe români să aibă încredere și speranță în viitor.Iată mesajul integral transmis de președintele României:„Dragi români din țară și din străinătate,Încheiem un an care ne-a adus provocări și schimbări. Începem un an nou în care va trebui să construim temeinic, pentru ca speranța să devină realitate. Și o vom face împreună.De sărbători suntem mai buni unii cu alții. Avem mai mult timp pentru cei care trec prin greutăți. Avem și mai multă încredere și speranță în viitor. Lăsăm la o parte ce ne desparte și păstrăm ceea ce ne unește.Gândul meu se îndreaptă azi către voi toți, concetățenii mei de pretutindeni. Către cei mai tineri, care își doresc un viitor mai bun în țara noastră. Către cei care, prin munca și inițiativa lor, duc România înainte. Către părinții și bunicii noștri, care ne-au croit un drum în viață.Gândul meu se îndreaptă azi către cei care slujesc sub drapelul României și al aliaților noștri și ne fac cinste. Și către cei pentru care România înseamnă «acasă», oriunde s-ar afla.Aș vrea ca de acum înainte să nu fie nevoie de zile speciale pentru încredere și speranță. Aș vrea ca 2015 să fie începutul acelei Românii a normalității pe care cu toții ne-o dorim!Sărbători fericite și «La mulți ani»!”.