MESAJ DE ANUL NOU 2014 de la Traian Băsescu. Ce a transmis preşedintele de REVELION

Președintele Traian Băsescu a transmis românilor un MESAJ DE ANUL NOU 2014, mulțumindu-le pentru felul în care au știu să rămână, chiar și în momentele grele, o comunitate, dovedind că identitatea noastră se ridică deasupra disputelor de moment.„Întâmpinăm un An Nou, un prilej de bucurie și, totodată, de reflecție la perioada pe care am traversat-o împreună. A fost un an marcat de provocări politice, de tensiuni sociale, de dificultăți economice. Vreau să vă mulțumesc, în primul rând, pentru felul în care ați știut să rămâneți, chiar și în momentele grele, o comunitate. Aceasta dovedește că identitatea noastră se ridică deasupra disputelor de moment”, se arată în mesajul șefului statului, dat publicității de Administrația prezidențială.Președintele își exprimă încrederea că, “pe această identitate puternică a românilor, vom putea clădi, în continuare, un proiect de țară în care modernizarea și dezvoltarea economică să fie priorități care să fundamenteze acțiunile noastre politice”. Traian Băsescu transmite tuturor cetățenilor români “urările sale sincere de sănătate, fericire și împliniri”.“De asemenea, doresc să îi felicit pe cetățenii Republicii Moldova pentru pasul important pe care l-au făcut pe calea integrării europene. Atât România cât și Republica Moldova aparțin spațiului european prin limba, cultura și istoria care ne unesc, dar și prin valorile și aspirațiile pe care le împărtășim”, se arată în mesajul președintelui României.Șeful statului mai arată că, la cumpăna dintre ani, gândurile sale și recunoștința sa se îndreaptă și către românii care trăiesc și muncesc în afara frontierelor, dar și către militarii aflați la datorie în teatrele de operații. “Sper că vom întâmpina Noul An motivați de obiectivele pe care ni le propunem și de consolidarea statutului țării noastre în interiorul Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice. La mulți ani, români!”, se mai arată în mesajul președintelui Traian Băsescu.Președintele Traian Băsescu a postat mesajul său pentru noul an și pe pagina oficială de Facebook, alături de patru fotografii în care apare alături de familie. În imagini apar șeful statului, alături de soția Maria, fiica sa, Elena, ginerele Bogdan și nepoata sa, Sofia Anais, lângă bradul de Crăciun.Postarea de pe pagina de socializare primise, la o oră de la apariție, 4.641 de like-uri. Președintele Traian Băsescu și soția sa au revenit luni la Predeal, unde s-au aflat și de Crăciun. Ei sunt cazați la vila de protocol din Predeal, unde au sosit luni după-amiază.