Mesagerul Japoniei, în vizită la membrii Rotary Club Constanţa

Mesagerul Japoniei, în vizită la membrii Rotary Club Constanța

Ministrul Consilier al Ambasadei Japoniei la București, Hidehiro Hosaka, a fost, luni seara, oaspetele Rotary Club Constanța. În cadrul întâlnirii, el a susținut o conferință având ca tematică prezentarea oportunităților țării sale, urmată de o sesiune de întrebări din partea celor prezenți.„Sunt un mare admirator al inițiativelor Rotary în România și datorită interesului manifestat în acest sens am vizitat până acum opt cluburi situate în cele mai diverse zone ale României. Sunt deosebit de încântat că am reușit să ajung și la Constanța, deoarece apreciez proiectele susținute de membrii Clubului Rotary de aici. De altfel, consider că membrii Cluburilor Rotary reprezintă liderii de opinie ai societăților în care trăiesc, ei sunt elita intelectuală”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Hidehiro Hosaka. La rândul său, președintele Rotary Club Constanța, Constantin Sava, a spus că această reuniune a fost una de factură specială. „Urmare a vizitei Excelenței Sale domnului Hidehiro Hosaka - Ministru Consilier al Ambasadei Japoniei la București, la Fundația Rotary din Constanța, s-au deschis noi punți sociale și economice între societatea civilă locală și vizitatorul din Țara Soarelui Răsare. Prezentarea oferită de raportor a atins subiecte variate, plecând de la obiceiurile, cultura, economia și terminând cu oportunitățile de afaceri. Astfel, antreprenorii români au încheiat sesiunea de informare, aceștia înțelegând ce pârghii au la dispoziție în a-și identifica corespondenți economici în Japonia. În plus, ne place să credem că Rotary Club Constanța a mai atras un prieten comunității de la malul mării, împreună cu care noi proiecte comune vor prinde aripi”, a declarat președintele Rotary Club Constanța, Constantin Sava.