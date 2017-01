Membrii PNL, reproşuri la adresa lui Crin Antonescu

1

mediocrotatea liberalista

Liberalistii sunt ingrijorati de faptul ca mediocritatea cultivata cu sarg de catre Cacarau si ceata lui de nulitati - mentionam doar pe Hasotti , Fenechiu , Vozganian , Campeanu , Nicolaescu , Ghise - nu are rezultate pe masura demagogiei cu care USL a ajuns la guvernare . Acesti fanarioti de tip nou , nu cunosc teoria butoiului care spune asa : daca torni apa intr-un butoi care are o doaga sub nivelul celorlalte , apa nu se va ridica peste nivelul aceseia . Si in PNL lipsesc mai multe doage , Cacarau fiind prima doaga inferioara. Cacarau confunda reformele cu demagogia , cu promisiunile facute si imposibil de realizat. Ar fi suficient sa cunoasca si sa aplice cate ceva din politica lui I.C.Bratianu care stia ce spune : " Cel dintai semn de civilizatie intr-o tara sunt soselele , drumurile de fier si plutirea (navigatia). Sa ne punem la lupta , unii cu bratele , altii cu stiinta si cu pungile (banii) si sa canalizam raurile , sa ridicam porturi , si sa organizam companii de navigatie ".Aceste obiective au fost realizate de regimul comunist.Regimurile de dupa 1990 au realizat doar doua din dorintele lui Bratianu : si-au umplut pungile si au lasat bratele nefolosite .