Mediul rural constănţean rămâne la periferia Uniunii Europene

Chiar dacă au trecut trei ani de la integrare,

Mediul rural constănțean rămâne la periferia Uniunii Europene

La trei ani de la integrarea în Uniunea Europeană, județul Constanța pare încă la ani lumină distanță de civilizație. În 2010, există localități constănțene din mediul rural care nu sunt racordate, în întregime, la un sistem de alimentare cu apă, care nu au sistem de canalizare și în care, de asemenea, baia în casă rămâne un soi de rara avis. Atunci când plouă, drumurile care nu sunt nici măcar pietruite, căci de asfaltare se vorbește mai rar, arată, așa cum mărturisește un primar, ca la 1900. Noroiul e până la genunchi. Este imaginea dezolantă a vieții la țară, în județul Constanța. La trei ani după integrarea în UE. Noroaie ca la 1900 În comuna constănțeană Comana nu există, așa cum explică primarul Ion Adam, un sistem de canalizare. Și nici nu se prefigurează posibilitatea ca oamenii să fie racordați la un astfel de sistem în următorii doi, trei ani. Deși se află la primul mandat, gospodarul-șef afirmă că în ultimii trei ani imaginea localității nu s-a schimbat prea mult. Ion Adam susține că a depus proiecte pentru accesarea fondurilor europene, dar că sistemul nu e decât pură birocrație și că localitatea constănțeană este, de obicei, discriminată atunci când vine vorba de bani de la UE din cauza gradului scăzut de sărăcie: „Proiectele noastre pleacă din start cu un handicap. Suntem considerați mai pricopsiți decât cei din Moldova, la noi n-ar fi gradul de sărăcie așa de mare, fapt pentru care pierdem la punctaj în accesarea fondurilor”. Primarul menționează și că, în localitatea cu 1.900 de oameni, doar aproximativ 30 dintre gospodării au toaletele în casă. Restul au rămas la stadiul WC-urilor din curte. Cât despre starea drumurilor din comună, gospodarul-șef a mărturisit: „Atunci când plouă, pe drumurile noastre e noroiul ca la 1900". În opinia primarului, autoritățile centrale ar trebui să se implice mai mult în derularea proiectelor din teritoriu și, de asemenea, susține el, între Consiliul Județean Constanța și primari ar trebui să existe o comunicare mai bună. Concluzia lui Adam este, însă, una pesimistă: „La trei ani după integrare nu pot să spun decât că suntem sub orice critică, n-am fost ajutați cu nimic”. „Mă tem că cetățenii vor refuza sistemul de canalizare” Situația nu pare mai fericită nici în comuna Gârliciu. „Nu s-a schimbat nimic”, este prima remarcă a primarului Constantin Cimpoiașu, atunci când vine vorba despre standardele de civilizație la care se află, în 2010, localitatea… așa numit europeană. Și asta pentru că din explicațiile sale reiese faptul că realitatea de zi cu zi contrazice ipoteza potrivit căreia aderarea la UE a adus, automat, și condiții de viață mai bune. Gospodarul-șef precizează că în comună există un sistem de alimentare cu apă, ale cărui conducte sunt, însă, vechi de peste 40 de ani, în timp ce problema racordării la sistemul de canalizare va putea fi pusă abia peste doi, trei ani. Inconvenientul este, însă, acela că, potrivit propriilor sale declarații, locuitorii din Gârliciu nu par foarte dornici de a beneficia de acest sistem și asta deoarece au venituri foarte reduse sau nu le au deloc, astfel că abia reușesc să își achite facturile curente: „Mă tem că cetățenii vor refuza racordarea la sistemul de canalizare. Ei abia sunt în stare să-și plătească actualele facturi. Sunt oameni bătrâni, pensionari, iar tinerii muncesc pe unde apucă”. Pe de altă parte, primarul admite, însă, că nu se aștepta ca integrarea în UE să schimbe radical fața satului constănțean. „Nici Uniunea Europeană, nici România nu pot acoperi totul deodată, nu se poate face nimic peste noapte”. Nu în ultimul rând, gospodarul-șef a declarat că în administrația locală pe care o conduce și care are aproximativ 2.000 de locuitori, doar 5% dintre gospodării au baia în casă. În secolul XXI, fântânile rămân o sursă sigură de apă În Lipnița, comună care numără șapte sate, doar patru sunt racordate la sistemul de alimentare cu apă. Pentru celelalte trei, sursa de apă o constituie, ca și în urmă cu sute de ani, tot fântânile. Primarul localității, Florin Onescu, susține că a depus dosarul pentru un proiect integrat cu finanțare europeană, acesta din urmă fiind declarat eligibil, dar nefinanțabil. „E o aberație și o discriminare, din cauza acelui grad de sărăcie. Ne scad șansele pentru că nu suntem suficient de săraci. Am depus dosarul pentru un proiect integrat, în sesiunea din decembrie 2008, proiect care includea asfaltarea drumurilor, realizarea unui sistem de canalizare și extinderea celui de alimentare cu apă. Noi am cheltuit banii cu proiectarea și consultanța, dar proiectul în sine a fost declarat eligibil și nefinanțabil”, explică indignat primarul din Lipnița. Gospodarul-șef este de părere că imaginea comunei s-a schimbat în ultimii trei ani, dar că nu așa cum așteptau oamenii. „În prezent”, susține el, „oamenii sunt foarte pesimiști, nu mai speră nimic”, a conchis Onescu. Locuitorii din comuna Tortoman nu trăiesc, nici ei, mai bine, comparativ cu situația de acum trei ani. Conform spuselor primarului Lucian Chitic, „nu s-au schimbat prea multe odată cu aderarea la UE”. Canalizarea e încă un vis care nu-și va afla concretizarea în viitorul apropiat, iar cu WC-uri în casă se pot „lăuda” doar jumătate dintre gospodăriile comunei. „Ne-a rămas doar speranța”, concluzionează, pe un ton amar, primarul.