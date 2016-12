„Medgidia are un loc aparte în inima tătarilor“

1

Tatarii si Eminescu

Este fireasca dragostea pentru Medgidia manifestata de tatari. In cadrul festivitatilor n-ar fi rau ca cineva sa aminteasca atitudinea lui Eminescu atunci cand un politician contemporan cu el a afirmat ca "pentru a tine la respect si in ordine populatiile salbatice ale Dobrogei este nevoie de o armata considerabila". Eminescu a replicat imediat scriind in august 1878 ca populatiunile Dobrogei nu sunt salbatice si ca tatarii sunt in cea mai mare parte agricultori care produc insemnate cantitati de grau pentru export,si cine lucreaza pentru consumator in economia intreaga a Europei nu poate fi salbatic... ca tatarii au lucrat la drumul de fier de la Cernavoda la Kiustenge,si tot acesti "salbatici" au infiintat infloritorul oras Medgidia care in mai putin de 10 ani ajunsese la la 20.000 de locuitori si 5000 de cladiri.Eminescu observa acid ca ca domnii care fac astfel de afirmatii despre salbaticia acestora,sunt mai salbatici de zece ori decat tatarii.Mircea Voda,scria Eminescu,nu s-a rusinat sa fie considerat si "princeps Thartarorum Dobrodicii".Personal felicit UDTTMR pentru asemnea initiativa si sper ca in manifestarile care vor avea loc vor pomeni si de Eminescu.