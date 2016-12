Mazăre „taie“ un pic de la pensionari şi total de la studenţi, tineri căsătoriţi şi copii

Pentru că bugetul local este în „moarte clinică“

Mazăre „taie“ un pic de la pensionari și total de la studenți, tineri căsătoriți și copii

Primarul Radu Mazăre a anunțat, după ședința extraordinară a Consiliului Local Constanța de vineri, că din bugetul local municipal pe 2010 se vor face o serie de „reduceri masive” având drept obiectiv ca, la finalul anului, administrația să nu iasă pe minus. Primarul a făcut aceste mențiuni după ce a explicat și că administrația locală de la malul mării intră în noul an cu un minus de aproximativ 100 de miliarde de lei vechi. Având în vedere aceste motive, dar și previziunea potrivit căreia veniturile totale vor fi diminuate, în 2010, cu 858 de miliarde de lei vechi, în bugetul acestui an nu se vor mai regăsi cheltuielile pentru acordarea de obiecte de uz casnic (n.r. - televizoare și frigidere) tinerilor aflați la prima căsătorie, ceea ce, susține Mazăre, înseamnă o economie de 37,5 miliarde de lei vechi. Va fi redusă, de ase-menea, suma acordată bătrânilor la împlinirea vârstei de 80 de ani de la 5 milioane de lei vechi la 3 milioane de lei vechi, ceea ce ar reprezenta o economie de aproximativ 6 miliarde de lei vechi. Măsurile nu se opresc, însă, aici. Tot la capitolul „reduceri masive”, Mazăre a anunțat vineri că nu se vor mai acorda nici rechizite școlare și nici ghiozdane, de aici provenind o economie de 9,5 miliarde de lei. „Nici preșcolarilor, nici școlarilor”, și-a întărit Mazăre declarația. Incredibil, dar adevărat: nu vor mai fi organizate nici măcar tradiționalele distracții din timpul sezonului estival, din stațiunea Mamaia, de data aceasta economia fiind în valoare de 100 de miliarde de lei vechi. Era vorba aici, despre concursurile cu avioane și bărcuțe, dar și despre extrem de sumar îmbrăcatele dansatoare de samba. Pachetele bătrânilor Constanței nu se vor mai acorda lunar, ci doar de opt ori pe an, economia fiind de 60 de miliarde de lei vechi. Tot 60 de miliarde de lei vechi se vor economisi și din ramurile sportive, adică de la echipele pe care administrația locală le are în subordine. Popularele cluburi de pensionari cu jaluzele roșii vor avea și ele de suferit. Nu vor mai fi înființate locații de acest gen, iar în ceea ce privește actualele cluburi se va face economie de la cafea, ceai, apă, acestea urmând a fi servite doar în zilele de vineri, sâmbătă, duminică. Se preconizează astfel o economie de aproximativ 4 miliarde de lei vechi. Nu în ultimul rând, se pare că, urmare a acestei politici de austeritate, 100 de miliarde de lei vechi vor fi economisiți prin reducerea sumelor alocate pentru curățenia municipiului Constanța, fiind vorba aici despre gunoi și igienizat stradal. Gospodărirea comunală reprezintă, și ea, un capitol de unde se vor tăia bani, preconizându-se aici o economie de 30 de miliarde. Potrivit primarului Radu Mazăre, economia totală la bugetul local va fi de 560 de miliarde de lei vechi, adică aproximativ 13 milioane de euro. Studenții din Constanța nu beneficiază de „clemență” Curios este, însă, faptul că, deși la toate capitolele privitoare la pensionari și bătrâni au fost făcute reduceri, nerenunțându-se total, spre exemplu, la cafelele din cluburile pentru pensionari sau la sacoșele cu alimente, copiii și tinerii pierd toate favorurile din partea administrației locale (ghiozdane, aparatură casnică). Mai mult, primarul a anunțat că, în ceea ce îi privește pe studenți, le va tăia în totalitate subvenția de 50 la sută din costul abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în comun. Poate nu întâmplător, căci este cunoscut faptul că aceștia nu se numără tocmai printre alegătorii fideli ai actualului edil-șef. De tăiat parțial se taie de la pensionari, în vreme ce de la studenți se taie definitiv. Dacă tot nu votează… „Peste două săptămâni și jumătate”, așa cum cu precizie a anunțat primarul Mazăre, va avea loc ședința de Consiliu Local în care va fi supus la vot proiectul de hotărâre privind bugetul local municipal pe 2010. Până la acea dată, edilul-șef așteaptă propuneri pentru definitivarea acestuia.