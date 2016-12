„Mazăre şi Nicuşor ar trebui să-şi facă griji, electoratul şi-a pierdut încrederea“

Claudiu Palaz, despre sondajul Cuget Liber:

„Mazăre și Nicușor ar trebui să-și facă griji, electoratul și-a pierdut încrederea“

Prefectul Claudiu Palaz a comentat procentul obținut în sondajul realizat de ziarul Cuget Liber, menționând că plasarea sa pe locul trei la nivel de județ este onorabilă în condițiile în care niciodată nu și-a exprimat în mod oficial intenția de a candida. Palaz a explicat că, în opinia sa, cei care ar trebui să își facă probleme sunt Nicușor Constantinescu și Radu Mazăre, care deși sunt „candidați de profesie” și se află pe scena politică de o perioadă bună de timp, au „reușit” să strângă împotriva lor peste 50% din populația sondată. De asemenea, prefectul a criticat atitudinea celor care sunt prezenți în sondaj cu un procentaj mic și se doresc a fi contracandidații lui Mazăre și Constantinescu, dar nu fac nimic în privința aceasta. „Eu nu am optat spre nimic, nici pentru Primăria Constanța, nici pentru Consiliul Județean și cred că procentul meu ține și de acest lucru pentru că în ochii oamenilor nu m-am plasat niciodată ca opțiune oficială de vot. Până la urmă, notorietatea unui candidat depinde de acest lucru. Din câte am discutat și cu apropiații mei, consider că este un procent bun și un loc trei onorabil la nivel de județ, având în vedere modul în care m-am plasat la nivelul opiniei publice. Pentru că eu nu mi-am dorit altceva decât să fiu un prefect bun, nu să-mi creez o imagine pentru o eventuală candidatură”, a menționat reprezentantul Guvernului în teritoriu.„Sondajul ar trebui să-i pună pe gânduri pe candidații oficiali“Prefectul consideră că procentajul de 49,8% reprezentat de persoanele care refuză să îl aleagă pe Nicușor Constantinescu ca opțiune de vot pentru Consiliul Județean se datorează și acțiunilor întreprinse de el și faptului că, încă de la venirea sa, Prefectura Constanța a stat cu ochii pe activitatea conducerii Primăriei și pe cea a CJC. „Cred că cei care ar trebui să își facă probleme sunt cei care se află deja în cursa pentru primărie și pentru Consiliul Județean și care, potrivit sondajului, au o notorietate negativă de peste 45%. Din câte știu eu, singurii despre care se știe în mod oficial că vor candida sunt Nicușor Constantinescu și Radu Mazăre. Aceștia, spre deosebire de mine, care nu am avut legătură cu scena politică, sunt candidați de profesie, s-au aflat în curse electorale de multe ori. Și nu sunt singurii din sondajul Cuget Liber aflați în această situație. Mă uit aici la domnul Hașotti și alții, care au o notorietate sau care se vor a fi contracandidați, dar nu fau ăcut altceva decât joc de glezne pe lângă Mazăre și Nicușor, mai mult decât două declarații n-am văzut. În ceea ce mă privește, acțiunile pe care le-am avut împotriva lor, toate sancțiunile și plângerile penale, toate au fost cauzate de ilegalitățile făcute de ei. Nu am făcut acest lucru pentru a mă plasa într-o cursă electorală. Într-un fel consider că procentajul negativ pe care cei doi l-au obținut mi se datorează, pentru că până la venirea mea în Prefectură nu s-a luptat nimeni să arate ce fac cu adevărat cei doi și am reușit să scot asta în ochii opiniei publice. Însă, eu nu am făcut asta din poziția de contracandidat. De aceea cred că ceilalți, care își doresc cu adevărat să candideze și se plasează împotriva lor în cursă în mod oficial, ar fi trebuit să își pregătească din timp campania! Eu sunt onorat pentru faptul că m-am clasat pe locul trei și mă bucur că electoratul și-a dat seama de ceea ce fac cei doi și datorită acțiunilor mele doza de încredere acordată lor a scăzut”, a explicat Claudiu Palaz.