Mazăre şi „nea Puiu“ s-au luat cu acte

Mazăre și „nea Puiu“ s-au luat cu acte

Liberalii, pesediștii și conservatorii constănțeni s-au întâlnit, în cursul zilei de ieri, pentru a semna protocolul de colaborare al formațiunii USL la nivel județean. Sala Pavilionului Expozițional, unde a avut loc întrevederea, a fost aproape neîncăpătoare pentru cei peste 500 de primari, consilieri locali, președinți de organizații și parlamentari din PNL, PC și PSD. Mireasa liberală, cu zâmbetul până la urechi Deși în rândul liberalilor există voci care se împotrivesc cununiei cu PSD, liderii PNL sunt foarte fericiți să plece la luptă cu Mazăre și Nicușor. Conducerea PNL Constanța se declară mândră de prieteniile și întrevederile pe care le-a avut cu pesediștii, chiar și în perioada ante-USL. Senatorul PNL „nea Puiu Hașotti”, așa cum îl numește Mazăre, a fost tot un zâmbet și a declarat că ideea unei colaborări a fost discutată de cei doi de mai bine de un an. Acest fapt a fost confirmat și de Mazăre în discursul său, care a menționat că, în vara lui 2010, s-a întâlnit cu Hașotti în stațiunea Mamaia, unde au discutat despre un eventual parteneriat. Chiar și în ultim ceas, atât conducerea PSD, cât și cea a PNL au simțit nevoia să facă apel la înțelegere, respect și disponibilitate de colaborarea între membrii USL, făcând referire în mod special la primării și consiliile locale unde se știe clar că există probleme. „Domnilor primari, nu vreau să aud că nu pot să mă înțeleg cu X și cu Y. Trebuie să îndepărtăm aceste animozități, nu sunt importante, important este să facem ce ne-am propus”, afirma Nicușor Constantinescu. De asemenea, și președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, și-a structurat discursul în așa fel încât să motiveze liberalii care nici acum nu s-au lăsat convinși. El a amintit despre perioadele 2004 și 2007, când PSD și PNL au colaborat foarte bine în diverse proiecte. Primarul Radu Mazăre și senatorul Puiu Hașotti au menționat că cei care nu vor respecta specificările documentului oficial al Uniunii vor fi excluși din partidele din care fac parte și considerați simple „pagube colaterale”. „Vă rog să vă înțelegeți între voi în toate orașele și comunele! Nu este normal să venim eu sau nea Puiu, sau nea Mincă, sau Nicușor să facem dreptate și poliție. Facem alianța asta ca să nu ne mai certăm!(…) Nu voi tolera în PSD niciun fel de incapacitate de a dialoga cu partenerii noștri”, a declarat Radu Mazăre. În plus, liderii celor trei partide au specificat că semnarea protocoalelor la nivelul orașelor și comunelor va fi realizată în funcție de un tabel de programare ce va fi stabilit la nivelul conducerii USL Constanța. „Să nu uitați de PC în discursurile voastre“ Dacă liderii liberali au fost mai mult decât încântați de felul în care s-a desfășurat evenimentul, președintele PC, Ion Mincă, și-a arătat indignarea față de atenția redusă ce a fost acordată partidului său. Supărarea liderului conservator a pornit de la faptul că organizatorii au omis să pună și imnul PC, participați putând să le audă doar pe cele ale PSD și PNL. De asemenea, la urcarea pe scenă, președintele CJC, Nicușor Constantinescu, și-a salutat noii colegi liberali și pe cei din PSD, dar nu a menționat nimic despre membrii PC prezenți. „Să știți că și PC are imn și are un imn foarte frumos, dar dintr-o eroare s-a omis să-l auziți. De asemenea, rog membrii PNL și PSD să nu omită să pronunțe și numele Partidului Conservator în discuțiile privind colaborarea dintre membrii USL”, a declarat Ion Mincă, la începutul discursului său.