Mazăre şi Mironescu - alţi chiriaşi pe banii statului

Tupeu parlamentar

Mazăre și Mironescu - alți chiriași pe banii statului

# Mihei se declară îndreptățit să primească 2500 lei/lună bani de chirie de la stat, deși are propriul apartament în capitală Patru parlamentari constănțeni sunt acuzați că au beneficiat de bani de cazare deși au proprietăți în București. Astfel, ei au încasat, lunar, câte 2500 lei pentru chirie, cu toate că acești bani nu li se cuvin decât deputaților și senatorilor din provincie, care nu au proprietăți în capitală și refuză să stea în hotelul Parlamentului. Dacă, inițial, Academia Cațavencu a vorbit doar de Corneliu Dida (PSD) și Andrian Mihei (PNL), în ultimele zile au apărut alte două nume noi din rândul deputaților constănțeni. Este vorba de Laurențiu Mironescu (PD) și Alexandru Mazăre (PSD). Cei patru au solicitat statului bani de chirie, deși declarațiile lor de avere demonstrează simplu și fără echivoc că ei dețin apartamente în București. Mihei - Rolex la mână, chiria la pungă Culmea tupeului a fost Andrian Mihei, care, agățându-se de o prevedere a legii, susținea sus și tare că acești bani i se cuvin. Sărmanul, el care numai anul trecut a obținut, doar din dividende, aproape 370.000 lei (3,7 miliarde lei vechi), care poartă la mână ceas Rolex de aur de 10.000 euro, nu putea rata cei 2500 lei pe care statul îi plătește, din taxele și impozitele românilor, parlamentarilor care nu au unde sta în București. Însă el are apartament în București, pe Calea Dorobanților. Mihei spune însă că este îndreptățit să ia banii de chirie deoarece are domiciliul în Constanța. Comentariile sunt de prisos. Președintele PIN, Cozmin Gușă, a prezentat public lista tuturor parlamentarilor care au beneficiat de bani de cazare deși au proprietăți în București, deputatul anunțând că va depune un proiect de lege prin care se va interzice această practică. „Există parlamentari români care s-au specializat în identificarea a nenumărate mecanisme la limita moralității pentru asigurarea unor privilegii pentru propria bunăstare. Este imoral și anormal ca în Parlamentul României să existe deputați și senatori care încasează bani pentru plata chiriei, în condițiile în care aceștia dețin deja proprietăți imobiliare în Capitală, în care pot locui. Discrepanța dintre viața ușoară a parlamentarilor și modestia majorității populației trebuie eliminată, mai ales că politicienii sunt principalii vinovați de traiul nesatisfăcător al marii mase a cetățenilor”, a declarat Gușă.