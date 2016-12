"Mazăre şi echipa sa sunt obişnuiţi să-şi elimine adversarii politici prin şantaj, mită sau intimidare"

Interviu cu Christian Gigi Chiru, președinte al Alianței pentru Constanța:

"Mazăre și echipa sa sunt obișnuiți să-și elimine adversarii politici prin șantaj, mită sau intimidare"

Nici nu a început bine campania electorală că, deja, membrii Bi-roului Electoral Județean Con-stanța au fost asaltați cu plângeri. Printre acestea, se află și o plângere formulată de reprezentanții PSD Constanța împotriva candidatului la Primăria Constanța, Christian Gigi Chiru. El este acuzat de mită electorală deoarece fundația care îi poartă numele a încercat să ajute constănțenii cu diverse cupoane cu ajutorul cărora își pot cumpăra medicamente. Despre această situație am stat de vorbă cu președintele Alianței pentru Constanța, Christian Gigi Chiru. - Domnule Christian Gigi Chiru ați început campania de câ-teva zile și PSD v-a făcut deja o plângere penală. Cu cescop?- Să clarificăm lucrurile. Mazăre mi-a făcut această plângere penală. La Constanța dacă zici PSD, zici Mazăre. Mazăre se pare că și-a dat seama că are un competitor adevărat și a trecut la represalii. A făcut-o pentru că simte că pierde Primăria. S-a obișnuit să nu crâcnească nimeni în fața lui și a PSD-ului local. El și echipa sa sunt obișnuiți să închidă gura tuturor oponenților, ca să-și poată vedea de afacerile personale în liniște pe banii constănțenilor și a bugetului local.- Am înțeles că vă acuză de mită electorală? - Fundația care îmi poartă numele se ocupă cu acțiuni uma-nitare și de susținere a persoanelor în nevoie de aproape doi ani de zile. Ei s-au trezit chiar înainte de campania electorală să-mi facă o plângere. Eu nu fur de la constănțeni. Încerc de doi ani să-i ajut pe cetățenii orașului Constanța și asta îl deranjează pe Mazăre.Toate demersurile Fundației Christian Gigi Chiru sunt legale, transparente și corecte. Mazăre și ai lui au inventat această plângere ca să mă intimideze. Plângerea este, de fapt, împotriva constănțenilor, nu a mea. - Atunci care este scopul PSD în acest demers penal?- Prin această plângere inventată, PSD încearcă să obstrucționeze acțiunile fundației. Asta demon-strează clar că Mazăre se teme de numele fundației și nu de acțiunile sale. Mai exact, Mazăre se teme de Chiru.Timp de 12 ani el a concurat singur în toate campaniile electorale. Cum era firesc a și câștigat. El și-a pierdut contracandidații pe parcursul competiției. Și-a determinat oponenții să renunțe la timp. Cum a reușit, simplu: prin șantaj, intimidare sau prin mită sub diverse forme.Niciuna dintre aceste metode nu funcționează cu mine. Eu nu sunt șantajabil și nici nu am nevoie de favorurile lui Mazăre. Așa că îl voi schimba cu ajutorul constănțenilor pe acest surfer pe valurile politicii. Radu Mazăre este doar umbra unui fost primar, plictisit de Constanța și de constănțeni.