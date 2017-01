Mazăre şi-a început campania pe spatele nevoiaşilor şi pe buzunarele constănţenilor

Mazăre și-a început campania pe spatele nevoiașilor și pe buzunarele constănțenilor

Așa cum era de așteptat, primarul Radu Mazăre și-a început din timp campania pe cârca nevoiașilor din Constanța. Dacă pensionarii au fost ușor de impresionat cu celebrele sacoșele cu alimente, voturile „homeleșilor”, așa cum îi numește însuși primarul pe oamenii fără locuințe, îl vor costa mai mult pe edilul constănțean. Mai precis, pentru ca acești oameni să fie „salvați” de primarul în straie de militar, administrația va scoate din bugetul local aproximativ patru milioane de euro. Banii vor fi investiți într-un campus social ce va fi amplasat în cartierul Tomis Nord, zona Grăniceri, iar persoanele care se vor putea caza acolo sunt fără adăpost și fără un venit stabil. Cei care nu au casă, dar au un venit își vor plăti singuri cheltuielile la furnizorii de apă și curent electric, iar cei care sunt considerați cazuri speciale nu vor plăti nimic. „Va costa aproximativ patru milioane de euro. Bani sunt, mai ales că vom da banii în tranșe, pe o perioadă de cinci ani, anual va veni cam 800-900.000 euro”, a declarat primarul Radu Mazăre. Locuințele vor fi de tip containere și vor avea o chicinetă, un dormitor sau mai multe dormitoare, în funcție de numărul de membri ai familiei și o baie. Până la finalizarea proiectului se promite un număr de 2.000 de astfel de spații de locuit, iar până în luna martie 2012, Mazăre afirmă că vor fi construite aproximativ 500. De asemenea, cartierul va avea și o cantină socială, unde anumiți beneficiari vor putea mânca gratuit. „Acum știu sigur cu cine votezi la Primărie“ Pentru a de veste alegătorilor cu privire la proiectul care încă nu a fost demarat, în cursul zilei de ieri, primarul Radu Mazăre împreună cu viceprimarul, Gabriel Stan și câțiva reprezentanți ai administrației locale, au vizitat mai multe locuințe improvizate ale unor oameni fără casă din orașul Constanța. Primul amplasament pe care cei din conducerea primăriei l-au văzut este situat pe plaja din spatele căminelor din zona Pescăriei. Într-o cabană din lemn, cartoane și alte materiale izolante locuiește o familie cu cinci copii. Cel mai mic dintre ei este în vârsta de doar șase luni, iar cel mai mare are 11 ani. Familia nu are un venit stabil, nu are locuință și trăiește de pe urma alocațiilor copiilor. Ajuns la fața locului, Mazăre le-a precizat oamenilor că vor avea casă din martie 2012, dar nu a omis să abordeze și partea politică care-l interesează personal. Mai precis, primarul l-a întrebat pe capul familiei cu cine a votat și i-a menționat că la Primăria Constanța știe sigur cu cine va vota. „Cu cine ai votat? Nu știi? Eh, lasă acum știu sigur cu cine o să votezi la Primăria Constanța”, i-a spus Radu Mazăre bărbatului. Deși primarul a venit ca să le „fure ochii” și opțiunile de vot cu aceste promisiuni, oamenii fără locuință nu s-au lăsat profund impresionați. Ei i-au amintit primarului că până în martie 2012 mai este un an, timp în care vor fi nevoiți să trăiască tot în aceleași condiții mizere.