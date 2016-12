Mazăre se dă cocoş la angajatele Primăriei, nişte „găini proaste”

3

Date clare privind atrocitatile exercitate de clanul Mazare-Constantinescu asupra tuturor locuitorilor orasului si judetului Constanta prin monopolizarea principalului element vital-APA

- Metrul cub de apa potabila in Constanta este 3 lei, in timp ce la Tulcea este 1,2 lei (!), deci pretul la Tulcea este 40% din pretul de la Constanta, altfel spus , in Constanta pretul apei potabile este de 2,5 ori mai mare decit la Tulcea. -In Constanta mc apa canalizare este 2,67 lei, ceea ce inseamna 89% din pretul apei potabile, procentaj care este revoltator de mare deoarece nu are nici o justificare; deci PRETUL APEI DE CANALIZARE in Constanta este DE PESTE DOUA ORI MAI MARE decit PRETUL APEI POTABILE IN TULCEA (!); ce minte nebuna poate justifica aceasta crima impotriva constantenilor? in mod normal pretul apei de canalizare ar trebui sa fie aprox. 25% din pretul apei potabile, deci n-ar trebui sa fie mai mare de 0,30 lei (daca in Constanta apa potabila ar fi ca la Tulcea). -Cantitatea de apa de canalizare pe care o baga R.A.J.A. in factura ESTE IDENTICA cu cea de apa potabila, DECI DACA O FAMILIE CONSUMA 10 mc APA POTABILA, VA FI TAXATA SI PTR. 10 mc APA CANALIZARE, ceea ce este culmea abuzului; in mod normal aceasta cantitaate nu ar trebui sa fie mai mare de 50% (!) din apa potabila, DECI IN FACTURA AR TREBUI SA FIE TRECUTI CEL MULT 5 mc! -La asta se adauga apa meteo, o inventie ridicola din ultimii ani; modul cum se face calculul acestei cantitati de apa ptr. judetul Constanta este complet nejustificat tinind cont de uscaciunea de la noi. Majoritatea locuitorilor judetului nostru sunt absolut terorizati de pretul apei. Daca s-ar proceda conform datelor clare si corecte pe care le-am dat mai sus, constanteanul ar trebui sa plateasca factura de apa aprox. 25% (si chiar mai putin) din valoarea facturii actuale. Dar constanteanul finanteaza investitiile personale ale clanului Mazare-Constantinescu: bungalow in Madagascar, etc.etc.Candidatii la alegeri ptr. functia de primar al Constantei si de presedinte ala CJC Constanta, daca vor (???) sa cistige, trebuie sa inteleaga ca pretul criminal al apei este problema nr 1 a locuitorilor orasului si judetului Constanta, si sa promita reducerea la un sfert a costului facturii de apa. Asta e singura solutie prin care ei pot cistiga alegerile.