Mazăre scumpeşte căldura, alţii au găsit soluţii

Mazăre scumpește căldura, alții au găsit soluții

Sezonul estival a luat sfârșit și deși soare nu este încă pe ducă, primăriile trebuie să le dea startul la socotelile privind prețul gigacaloriei pentru populație. Dacă primarul Constanței, Radu Mazăre, a anunțat că în afară de „amărâți“, adică cei cu venituri mici, nu va mai primi nimeni subvenție la căldură din partea administrației locale, celelalte primării văd altfel problema. La Năvodari nu se mărește prețul gigacalorieiPotrivit primarului Nicolae Matei, locuitorii orașului Năvodari vor plăti în această iarnă, aceeași sumă ca și în anul 2010. Matei a declarat că nici anul trecut localitatea sa nu a primit banii necesari pentru subvenționare așa că decizia de micșorare a sumei alocate de stat în acest sens nu afectează Năvodariul. „La Năvodari am reușit încă de anul trecut să reducem cheltuielile și pierderile din rețea și să restructurăm sistemul de termoficare. Deci la noi în oraș nu vor crește facturile, vor fi aceleași ca și anul trecut pentru că nici anul trecut nu am primit bani pentru subvenție. Totuși, am reușit să avem printre cele mai mici prețuri la gigacalorie pentru populație. Astfel, iarna aceasta gigacaloria va fi 178 de lei. Am reușit anul trecut să reducem gigacaloria către furnizor, care a scăzut de la 315 lei, la 260 de lei și am închis anul cu 220 de lei. Așa va fi și anul acesta, din care 178 va fi plătit de către populație, iar restul va fi subvenționat de către Primărie”, a declarat Matei. Edilul a explicat faptul că administrația locală, împreună cu firma de distribuție S.C. Termica, se află în faza pregătitoare pentru sezonul rece și au demarat lucrări de eficientizarea sistemului. „Din punctul de vedere al Primăriei, la Năvodari va fi cald, pentru cei care plătesc, pentru cei care nu plătesc, nu prea va fi”, a declarat edilul orașului, făcând referire la rău-platnicii din localitate. La Medgidia și Mangalia încă se fac calculeÎn ceea ce privește municipiul Mangalia, dacă anul trecut a fost scandal mare din cauza faptului că Primăria a decis dublarea prețului la gigacalorie, nici iarna aceasta nu se anunță prea „roz”. Potrivit declarațiilor edilului șef, Mihai Claudiu Tusac, la momentul actual, primăria așteaptă normele de aplicare a Ordonanței Guvernamentale privind subvențiile, semn că ajutoarele mangalioților vor veni tot din alte surse decât bugetul local. Întrebat dacă se va scumpi prețul la gigacalorie și anul acesta Tusac a replicat: „de scumpit nu o scumpim noi, o scumpesc furnizorii, iar prețul se modifică conform ordonanțelor date de Guvern. Vedeți acum cu noile modificări nu putem să dăm subvenție pentru restul populației. O să vedem cum facem. În maximum o lună de zile vom stabili exact prețul, acum așteptăm normele de aplicare și facem calcule pentru a vedea cum stăm”. Nici la Medgidia nu s-a stabilit nimic concret până la momentul de față. Viceprimarul orașului, Sorin Țuțuianu, a declarat că ordonanța Guvernului prin care au fost reduse subvențiile a luat prin surprindere administrația locală, dându-i calculele privind bugetul local peste cap.„Deocamdată evaluăm, se fac calcule și se lucrează pentru că această ordonanță a creat un dezechilibru în buget. Nu am avut o astfel de proiecție în plan, cred nicio primărie nu a avut. Acum trebuie să vedem care este dimensiunea rezervelor pe care le avem, să vedem cu cât anume putem contribui și cum se face prioritizarea când vine vorba de persoanele care vor primi subvenție. Suntem încă în stadiu de evaluare și nu vă pot spune când vom stabili concret prețul la gigacalorie”, a declarat viceprimarul Medgidiei.