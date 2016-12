Mazăre scade în sondaje. Are sub 50% în sondajul Econtext.ro

7

mazare

Mazare considera ca primaria Constanta este proprietatea lui personala si face toate eforturile sa ramana acolo inca 4 ani, punand in pericol viitorul orasului. Avem alternativa la acest individ care se distreaza continuu pe banii publici. D-l Claudiu Palaz este solutia pentru un viitor mai bun al celor care vor sa traiasca decent in Constanta, nu doar sa se distreze. Este limpede ca lui Mazare nu-i pasa de locuitorii orasului, atat timp cat ofera pomana electorala deghizata in ajutoare sociale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Luati aminte!!!