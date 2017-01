Mazăre s-a lansat în critica de teatru. Fără paraşută

Mazăre s-a lansat în critica de teatru. Fără parașută

Primarul Constanței, pesedistul Radu Mazăre, a declarat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că piesa de teatru la care a luat parte cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere a lui Mircea Geoană, liderul național al PSD, a fost „îngrozitor de proastă”. „Am văzut o piesă de teatru proastă. Din păcate, au fost destul de puțini cei care au avut curajul să o spună și, și mai puțini, cei care au avut curajul să se ridice și să iasă afară”, a fost, concret, comentariul celui care, mai nou, se pare că se erijează în critic de teatru. Și care, potrivit propriilor declarații, s-a ridicat și a ieșit dela spectacol, probabil din bun simț, căci așa se practică atunci când spectatorii nu agreează o punere în scenă: te ridici și pleci (!!). „Da, păi ce era să fac dacă era îngrozitor de proastă? Mi s-a părut că era jucată într-un ospiciu de nebuni”, a mai declarat, râzând, același primar constănțean, conducătorul urbei în care evenimentele culturale sunt puține spre foarte puține. „Îmi pare rău că tre’ s-o spun, noi avem actori buni, mie îmi place, merg la teatru, urmăresc toate filmele făcute”, a venit, imediat, completarea lui Mazăre. Om de mare simț critic teatral care, până în prezent, nu a prea fost văzut prin teatrele constănțene. Nici măcar la premiere. Sau, cel puțin, prezența sa nu a fost consemnată de presă. Pesemne că adrenalina nu crește în același ritm în care ea oscilează în timpul săriturilor cu parașuta. Spectacolul „Toți cinci”, care are în distribuție cea mai tânără generație a Companiei Dan Puric, a avut premiera în luna ianuarie a acestui an, o serie de reprezentații în țară - Cluj, Timișoara, Brașov -, a participat la Festivalul Underground de la Arad și, de asemenea, a fost selectat la Festivalul Internațional de Teatru de la Avignon.