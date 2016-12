Mazăre, reclamat la BEC

2

Soarta Romaniei

Sectii de votare in carciumi,in baruri,in hoteluri,pe plaja;imbracati sau in costume de baie. Asta e imaginea votului la Constanta. Suntem intr-o tara civilizata sau bananiera ? Ma bucur ca soarta Romaniei nu a fost hotarata de asistati social ci de cei ce cu adevarat muncesc si ajuta la dezvoltarea ei ! M-a uitam, cu stupoare , cum marea majoritate a pensionarilor Constantei se indreptau dis-de-dimineata, catre sectiile de votare.Ei au votat,cand au fost activi si...uite unde am ajuns ! Ca sa primeasca pensii,indemnizatii,ajutoare,etc ,este nevoie ca cineva sa mai si munceasca ! Toate cele ce primesc NU sunt din buzunarul lui Mazare ci...din sudoare celor ce, in fiecare dimineata ,pleaca la serviciu ,chiar si pentru doar 700 de lei.Le este foarte greu sa sustina pensiile mari a celor ce doar striga.Nimic altceva.