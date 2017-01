Mazăre nu vrea moţiune, ci carnaval de samba

Mazăre nu vrea moțiune, ci carnaval de samba

În timp ce întreg PSD fierbe cu moțiunea de cenzură în brațe, Mazăre nu dă doi bani. Președintele PSD Constanța, Radu Mazăre, nu are nicio treabă cu politica. O recunoaște chiar el, spunând că nu îl interesează nicio moțiune de cenzură. „Nu văd în nici un fel moțiunea. Eu am alte probleme. Vreau să aduc Samba la Constanța, să fac un carnaval în iulie”, spune social-democratul constănțean. Radu Mazăre povestește că în câteva săptămâni, la Constanța va sosi o delegație din Brazilia, care va pune la punct organizarea unui carnaval, anul viitor, în stațiunea Mamaia. Convins că va ieși din nou primar, Mazăre spune că va bloca stațiunea Mamaia timp de două nopți, în iulie, pentru un carnaval asemănător cu cel de la Rio de Janeiro. „În orice caz, va fi panaramă mare. Eu mă bag”, a anunțat de pe acum primarul Constanței.În timp ce întreg PSD fierbe cu moțiunea de cenzură în brațe, Mazăre nu dă doi bani. Președintele PSD Constanța, Radu Mazăre, nu are nicio treabă cu politica. O recunoaște chiar el, spunând că nu îl interesează nicio moțiune de cenzură. „Nu văd în nici un fel moțiunea. Eu am alte probleme. Vreau să aduc Samba la Constanța, să fac un carnaval în iulie”, spune social-democratul constănțean. Radu Mazăre povestește că în câteva săptămâni, la Constanța va sosi o delegație din Brazilia, care va pune la punct organizarea unui carnaval, anul viitor, în stațiunea Mamaia. Convins că va ieși din nou primar, Mazăre spune că va bloca stațiunea Mamaia timp de două nopți, în iulie, pentru un carnaval asemănător cu cel de la Rio de Janeiro. „În orice caz, va fi panaramă mare. Eu mă bag”, a anunțat de pe acum primarul Constanței.