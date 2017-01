„Mazăre nu poate atrage fonduri europene stând zece luni pe an în Brazilia şi două în tiribombe“

Dorel Onaca:

„Mazăre nu poate atrage fonduri europene stând zece luni pe an în Brazilia și două în tiribombe“

Campania electorală a început în forță la Constanța. Sute de pelediști și constănțeni s-au adunat, ieri, la Casa de Cultură, de unde au plecat într-un marș al „Solidarității pentru Constanța”, până la Dacia. Înainte de a porni la drum, candidatul PD-L la Primăria Constanța, Dorel Onaca, și candidatul pentru șefia Consiliului județean, Ion Popescu, au îndemnat lumea să vină la vot pe 1 iunie pentru a-i scăpa de administrația Mazăre. „Doriți un oraș curat? Doriți un oraș european? Doriți să ne respectăm bătrânii? Doriți locuințe pentru tineri? Atunci trebuie să veniți la vot, trebuie să redați Constanța constănțenilor. În momentul de față, Constanța nu are primar și președinte de Consiliu Județean. La 1 iunie, trebuie să golim Consiliul Județean și Primăria și să aducem oameni competenți”, și-a început Dorel Onaca discursul. Candidatul democrat-liberal i-a acuzat direct pe Constantinescu și Mazăre că au îndepărtat fondurile europene de Constanța prin atitudinea lor față de reprezentanții Comisiei Europene în România, dar și prin nepăsare. „Fondurile europene înseamnă bunăstare, iar din incompetența lui Mazăre ele nu au venit în Constanța. Într-adevăr, e greu. Nu poate atrage fonduri europene stând 10 luni de zile pe an în Brazilia și alte două luni cu tiribombele din Mamaia”. Onaca și-a continuat atacul la adresa actualului primar, reproșându-i că a confiscat orașul Constanța, prin grupul economic care „roiește” în jurul lui și a devenit o „căpușă pe buzunarele constănțenilor”. Mai mult, el îl întreabă pe Mazăre de ce timp de opt ani de zile nu a construit nicio locuință pentru tineri, iar acum promite mii de case. „A știut să facă parteneriat public-privat pentru a construi tiribombele. Nu se putea face un parteneriat public-privat și pentru construirea de locuințe? Ceaușescu așa a făcut și ne-a construit la toți case. Ce, Ceaușescu era mai deștept decât noi?”, i-a întrebat Onaca pe constănțeni. Un discurs foarte tăios a avut și Ion Popescu, cel care „îi va semna decizia de șomer lui Nicușor Constantinescu pe 2 iunie”, după cum l-a prezentat Dorel Onaca. Popescu le-a transmis sutelor de constănțeni că au „un oraș urât și un județ și mai urât”. Iar de acest lucru se fac responsabile Primăria Constanța și Consiliul Județean, susține candidatul PD-L la președinția CJC. În altă ordine de idei, Popescu le-a spus oamenilor că banul public trebuie cheltuit transparent, în interesul cetățeanului, cerându-le să nu mai accepte principiul „a furat, dar a și făcut ceva pentru oraș”. Ion Popescu le-a amintit constănțenilor că toate pomenile electorale ale primarului s-au făcut cu banii din taxele lor și nicidecum din buzunarele lui Mazăre. „Micii de ieri (n.r. – 1 mai) erau din banii voștri. Mazăre nu a scos niciodată nici un leu de la el. Dacă va uitați pe declarația lui de avere scrie că nu are decât 100.000 de euro, nicio proprietate. Ne minte cu nerușinare. După 8 ani de zile, în care a vândut tot orașul, el ne spune că nu are decât 100.000 de euro? Minte chiar și în înscrisurile oficiale. A vândut tot orașul și nu a făcut nimic pentru constănțeni. Rușine!”, și-a încheiat discursul Popescu. Sutele de membri PD-L și constănțeni s-au încolonat apoi și au pornit într-un marș al „Solidarității pentru Constanța”, până la Dacia.