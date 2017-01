Mazăre mută Primăria în mall

Primăria Constanța și-a inaugurat, ieri după-amiază, noile sedii pentru Centrul de Informare și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Populației, care vor fi deschise de acum încolo constănțenilor în City Mall. Primarul Radu Mazăre s-a declarat mulțumit de această „treabă evreiască”, precizând că inițiativa aparține conducerii mall-ului care a transmis o invitație administrației locale de a muta o parte din serviciile primăriei în City Mall. „Uite - așa am făcut noi o treabă evreiască. Adică primăria nu plătește nimic pentru spațiile pe care le-a făcut”, a explicat Mazăre. Potrivit contractului încheiat între primărie și mall, pentru primii doi ani de funcționare, administrația locală nu trebuie să plătească niciun fel de chirie. Rămâne de văzut ce se va întâmpla peste doi ani…în 2012, anul dedicat alegerilor locale. Lui Mazăre îi surâde și ideea de a muta întreaga primărie în mall. „Da, m-aș muta și eu aici. La aglomerația în care stau funcționarii primăriei, claie peste grămadă… Sigur, ne-am muta și noi… Aici, vara este răcoare, iarna este cald… Și dacă este moca…”, le-a mărturisit edilul jurnaliștilor. Ieri, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Populației așteptau la coadă mai mulți constănțeni. Unii dintre ei erau chiar foarte nemulțumiți. „Este aglomerat. Nu se gândește decât la salariați, la oameni nu. Ieri am stat două ore pentru buletin. Dacă nu am avut actele, am venit din nou astăzi și iar stau la cozi”, s-a plâns o femeie. Și Viorel aștepta ieri de o oră la coadă să își facă buletinul: „Este bună ideea, dar este tot aceeași aglomerație și vom vedea pe parcurs cum vor decurge lucrurile…”. „Frumos este mall-ul. Nu coada de la buletine. Ne pare rău că stăm la rând. Ne pierdem vremea în loc să ne plimbăm prin mall”, a precizat o altă constănțeancă.