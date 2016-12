Mazăre mută Primăria Constanţa pe Facebook

2

Contorsionistul rosu

De 14 ani,toata Constanta este la picioarele lui.Are un ziar personal(Telegraf) si o televiziune personala.Presa "libera" este santajata de baronul rosu. Comentariile negative din Telegraf sunt sterse cu grija.In Constanta nu exista un partid de opozitie.Aproape toti opozantii sunt amenintati.Jurnalistii care indraznesc sa-l jigneasca sunt pusi imediat la respect(Feri Predescu).Alti jurnalisti,mai indrazneti,sunt invitati sa-l pupe in fund: "Alo, domnu' ziarist care îl pupați în fund pe Băsescu,știți ceva? Să mă pupați și pe mine în fund!"(Mazare-versete online). Femeia este injosita,femeia este obiect de inventar sau remorca electorala in "psihologia" primarului: "Glezna femeii trebuie să fie egală cu «socoteala» bărbatului"(Mazare-versete online).In ultima campanie electorala toate microbuzele particulare purtau afise electorale cu "Votati Ponta !" Prin 2009 am intrat pe "Blogu' lui Mazare".Citesc toate comentariile.Dupa un val de critici,de observatii la adresa primarului sau de cereri,stiti cu ce comentariu se termina blogu' ? "PREA MULTI PROSTI PE O SINGURA PAGINA",concluziona Mazare prin 2009.Daca deschideti si azi "Blogu' lu' Peste" o sa vedeti ca l-a parasit din 2012.Are gandaci,mormoloci,are panza de paianjeni,dar omul vrea un "Feisbuc",ca feisbucul e mai bun.Cand soferii de la RATC au facut greva,Mazare le raspunde ca "si-au dat foc la butelie".Acum m-am lamurit.Stiti de ce a pierdut alegerile domnul Popcorn in Constanta lui Mazare ? Feisbucul,bata-l vina ! Feisbucul baiete ! Mazare nu are "laicuri". Au gasit buba.Uite-l cum s-a cumintit.Vrea sa se conecteze cu populatia.Contorsionistul rosu ! Am intalnit batrani care au trecut prin scoala si au trait toata viata la oras.Cu toate astea,nu au invatat nimic de la altii.Cand deschideau gura,vorbeau ca la usa grajdului,acolo unde s-au nascut ei.Exista oameni care nu vor sa invete nimic in viata lor si nu inteleg nimic din tot ce li se intampla.Mazare este unul dintre ei,liderii din PSD la fel.Uite cum au dat-o cotita.S-au intors cu fata spre populatie.Bolsevism cu fata umana ! Ghinionul lor este ca INTERNETUL are MEMORIE.