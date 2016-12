Mazăre, Martin şi Lupu, cei mai chiulangii parlamentari

Mazăre, Martin și Lupu, cei mai chiulangii parlamentari

Parlamentarii constănțeni nu prea știu să își gestioneze timpul în așa fel încât să ajungă la ședințele Senatului și ale Camerei Deputaților. Mulți dintre ei se află în topul aleșilor cu cele mai puține prezențe. Nici la capitolul inițiative, deputații și senatorii din Constanța nu se fac remarcați în sens pozitiv. Raportul realizat de către Institutul pentru Politici Publice, în perioada septembrie-decembrie, prezintă o serie de date ce arată dezinteresul de care dau dovadă politicienii constănțeni față de funcția pentru care au fost aleși. În topul celor mai mari chiulangii dintre parlamentarii din Constanța, primii sunt penelistul Mihai Lupu și social democratul Eduard Martin, ambii având o prezență de doar 34,57% în cadrul Camerei Deputaților. Liberalul Lupu are la activ doar șase inițiative, 19 luări de cuvânt în plen și 15 moțiuni. Chiar dacă procentajul de absenteism coincide, situația pesedistului Martin este puțin diferită. Membru al Comisiei Pentru Buget, Finanțe și Bănci, Eduard Martin este mai tăcut și mai „sfios” în cadrul ședințelor parlamentare. Pe parcursul celor patru luni puse în discuție, el are doar trei luări de cuvânt în plenul Camerei Depu-taților, 10 inițiative și patru moțiuni. La fel de puțin active au fost și pesedistele Cristina Dumitrache și Antonella Marinescu. Niciuna dintre cele două nu a reușit să atingă o prezență de 50%. Nici la Senat situația nu e tocmai pe roze. Codașii de aici sunt pesediștii Nicolae Moga și Alexandru Mazăre. Colegi de partid și colegi de chiul, se pare, cei doi au un nivel al prezenței sub 60%. Totuși, social democratul Moga a fost mai conștiincios decât colegul său. Astfel, prezența sa la ședințele Senatului este de 55,04%, dar numărul inițiativelor, însă este de doar șapte. Fratele primarului constănțean are mai multe inițiative, 12 mai exact, dar atinge un absenteism de 65,34%. Activitatea sa în cadrul Senatului ca membru al Comisiei pentru Cultură, Artă și Mijloace de Informare în Masă implică 14 luări de cuvânt, două interpelări și o moțiune. Lista celor mai activi Raportul IPP arată și care au fost cei mai activi deputați. Perioada de sfârșit a anului 2010 a fost una destul de plină pentru pedelistul constănțean Con-stantin Chirilă. Prezența sa este de 88,20%, are 56 de luări de cuvânt iar numărul propunerilor legislative inițiate de el atinge 79. Cele mai multe dintre proiectele pe care le are în vedere sunt în domeniul agricol, Chirilă fiind membru în trei comisii focusate în acest sens. Nici reprezentatul minorităților, Aledin Amet nu a „tăiat frunză la câini” pe sfârșitul anului trecut. El a avut o prezență de 91,38%. Amet a avut în perioada septembrie-decembrie 77 de inițiative și peste 110 intervenții și luări de cuvânt. În cadrul Senatului cifrele sunt mai puțin impresionante. Cei mai prezenți la ședințe au fost senatorii Mircea Banias și Puiu Hașotti. Ambii depășesc cu puțin procentul de 50%, iar numărul inițiativelor pe care fiecare le-a avut este sub 40.