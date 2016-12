Mazare inlocuit

Locul lui Radu Mazare in Biroul Permanent Judetean a fost luat de Luminita Vladescu, presedintele Organizatiei municipale din Medgidia. Radu Mazare si a dat, in urma cu cateva saptamani, demisia din toate functiile de conducere ale partidului social democrat de la Constanta. Si locul lui Alexandru Mazare, care ocupa functia de vicepresedinte in BPJ, a fost luat de Catalin Grasa.