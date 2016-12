Mazăre încinge grătarele electorale: Operaţiunea "Trei mici şi-o bere"

7

folositi ratiunea si nu invidia

Multi comentatori nu pot sa se desprinda de culorile politice.Javre portocalii,rosii,albastre cu buline, etc.Oare cand electoratul o sa inteleaga ca au de ales un primar,un conducator si gospodar,caruia ii incredintam prosperitatea orasului si a locuitorilor,nu un partid politic.Mentalitatea asta stramta nu aduce nimic bun.Nu inteleg unde este problema daca se voteaza un om capabil din dreapta,stanga,centru ....sau de altundeva?Daca tot am intrat in Europa,poate ca ar fi bine sa luam si exemplele bune.Unul este ca primarii marilor capitale nu au nimic de-a face culoarea guvernului.Primarul Parisului este socialist(si homosexual),guvernul de dreapta.Dar este un excelent gestionar si gospodar.Chirac,de dreapta,era primar sub Miterand.Asa ca ,votati persoana care merita si lasati culorile.