Mazăre îl dă în judecată pe procurorul care îl cercetează

Primarul Radu Mazăre cere recuzarea procurorului care îl anchetează într-un dosar privind mai multe retrocedări și vânzări de terenuri în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia. Edilul îl acuză pe procurorul Gheorghe Onea că s-a folosit de o expertiză tehnică judiciară ilegal întocmită. Dosarul retrocedărilor cu cântec în care este cercetat primarul Radu Mazăre a ajuns într-o nouă etapă. Ieri, a fost rândul edilului să servească, după ce în urmă cu câteva săptămâni procurorii i-au pus în cârcă un prejudiciu de 100 milioane de euro pentru vânzarea și retrocedarea unor terenuri. Într-o conferință de presă, Mazăre a anunțat că va cere recuzarea procurorului Gheorghe Onea și că îi va face acestuia plângere penală pentru cercetare abuzivă pe motiv că ar fi folosit un raport de constatare întocmit de un expert suspendat de Ministerul Justiției. „În conspirația pe care o face DNA la adresa mea, din dispoziția directă a președintelui Băsescu, speriat de popularitatea pe care o am, domnul procuror s-a folosit de un raport de constatare întocmit de Cătălin Cucoară, fost director adjunct la Oficiu de Cadastru, Constanța, angajat la DNA ca expert tehnic judiciar. Domnul specialist ne-a calculat un prejudiciu de vreo 100 milioane de euro, de care aș fi eu vinovat, pentru că am subevaluat terenuri în momentul în care le-am retrocedat și că am vândut terenul de sub Cazinoul Constanța, care era plajă. A culcat el că plaja aia costa 30 milioane de euro. Anchetarea procurorului pentru abuz în serviciu se bazează pe acest raport de constatare semnat de acest specialist”, a făcut o scurtă introducere Mazăre. După care a trecut la artileria grea. Primarul constănțean susține că expertul Cătălin Cucoară, în momentul în care a realizat raportul tehnic și a calculat prejudiciul Primăriei, nu avea drept să profeseze, fiind suspendat de Ministrul Justiției. El a adus ca argument o decizie de sancționare a Ministerului, din martie 2007, potrivit căreia Cătălin Cucoară era suspendat „datorită unor cauze imputabile” și i se retrăgea dreptul de a efectua expertize tehnice judiciare timp de un an. „Cu toate acestea, în luna mai, el a semnat raportul de expertiză în care mi se impută 100 milioane de euro”, spune edilul. 