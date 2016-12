Mazăre îi recomandă lui Tusac să se retragă din cursa pentru Primăria Mangalia

3

Ce dracu facem?

Avem in pole position un canditat care avand Mangalia pe mana timp de mai multe mandate n-a facut altceva in afara de a vinde tot ce se putea, un altul care si-a batut joc de banii europeni, s-a certat cu toata lumea, a tinut orasul in frig si si-a dezvoltat un cult al personalitatii apropiat de a lui Mao si inca un candidat a carui porecla e jumi - juma. Cine e raul cel mai mic ce trebuie ales? Logic si de bun simt ar trebuii sa fie cel indicat de Ponta si Mazare. Daca lideri locali nu sunt, macar sustinere centrala sa fie. Din pacate, pentru a primii bani la bugetul local, este nevoie de un om acceptat de catre conducerea centrala, chiar daca va convine sau nu. Altfel se va perpetua prezentul blocaj total al administratiei locale si Mangalia va mai fi inca 4 ani orasul in care nu se intampla nimic bun…