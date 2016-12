Mazăre face primul pas înapoi în proiectul locuinţelor ieftine pentru tineri

Mazăre face primul pas înapoi în proiectul locuințelor ieftine pentru tineri

Consilierii locali constănțeni s-au reunit, ieri, de la ora 13.00, în ședința ordinară a lunii aprilie, eveniment care s-a desfășurat în aceleași condiții derizorii, ca într-un salon de nuntă prost amenajat, în care sistemul de sonorizare dă impresia unei discoteci improvizate într-o tabără școlară de la începutul anilor ’90. Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat 22 de proiecte de hotărâre, dintre care trei au fost retrase încă de la început, fiind vorba, concret, de inițiativele 1, 2 și 9. Proiectele 1 și 9 nici nu se regăseau, de altfel, în documentația care le-a fost pusă la dispoziție consilierilor locali în urmă cu câteva zile. Ședința de ieri a avut și o ordine suplimentară, în care au fost incluse două proiecte, anume aprobarea unui PUZ și un proiect privind numirea Consiliului de Administrație al S.C. „Edil Urban” SRL. Interesante au fost reacțiile aleșilor locali care, deși abia auzeau ce îngână la microfon fie viceprimarul Decebal Făgădău, fie consilierul PSD Ecaterina Prodan (n.r. - din cauza sonorizării) atunci când aceștia au adus amendamente la proiectele 4 și 5, au ridicat mânuța votând senini niște proiecte de hotărâre care, într-un fel sau altul, îi vor afecta pe toți locuitorii Constanței. Nu e clară treaba. Deloc! În ceea ce privește proiectele retrase de pe ordinea de zi, acestea se referă la rectificarea bugetului local municipal pe 2010, la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe 2010 și a listei obiectivelor de investiții pe anul în curs ale Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța și, nu în cele din urmă, la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru al doilea cartier de locuințe ieftine pentru tineri din Ștefăniță Vodă. Acest din urmă proiect a fost retras de pe ordinea de zi pentru că, așa cum a declarat primarul Constanței, social democratul Radu Mazăre, „nu e clară treaba”. „Deocamdată încă nu este clară treaba. Eu v-am spus că trebuie să vedem pentru prima mie de locuințe câte persoane din cele înscrise pe listă vom consuma. Mai exact, pentru o mie de locuințe câte mii de înscriși vom consuma. După ce vom vedea acest lucru, atunci vom decide și în funcție de finanțele pe care le avem sau nu le avem, dacă vom începe cartierul al doilea”, a explicat Mazăre. Declarații deloc surprinză-toare, poate doar puțin tardive, căci, așa cum am precizat inclusiv în ediția de miercuri, al doilea cartier de locuințe așa-zis ieftine se prefigurează din ce în ce mai mult drept o Fată Morgana după care municipalitatea insistă să alerge. Și asta fiindcă este de notorietate că foarte mulți dintre cei înscriși pentru prima serie de locuințe ieftine din zona Baba Novac au renunțat la garsoniere și apartamente, reziliind antecon-tractele de vânzare-cumpărare, invocând atât calitatea îndoielnică a construcțiilor, dar și condițiile financiare deloc avantajoase. Cu alte cuvinte, administrația Mazăre dă semne de retragere din mărețul, idilicul plan al poveștilor în care junii primi și „frumoasele din cartierele gri” ale Constanței își cumpără case noi, la cheie, la prețuri de chilipiruri. Bugetul Constanței, pe minus În aceeași ordine de idei, probabil că retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi a ședinței de CLM vine și ca urmare a faptului că bugetul Constanței pe 2010 este… în pom. Așa cum a declarat, ieri, edilul-șef al Constanței - după ce, întrebat din ce cauză a fost retras proiectul de pe ordinea de zi, a răspuns inițial, destul de sec, „nu e nimic” - „încasările au scăzut foarte mult față de anul trecut”. „Însă noi am prevăzut, am fost băieți inspirați”, a adăugat ulterior Mazăre, menționând că diferența între trimestrul întâi al acestui an și cel din 2009 este, la capitolul încasări, „foarte mare”. „Pe primul trimestru avem cu 100 de miliarde mai puțin. Față de ce s-a întâmplat anul trecut, când și-așa nu mergea bine, cred că avem o scădere de 20-25%”, a mărturisit primarul. De altfel, viceprimarul Făgădău atenționa încă de acum o lună și jumătate că este foarte posibil ca bugetul local al Constanței pe 2010 să fie rectificat negativ din cauză că administrația nu va reuși să colecteze veniturile preconizate.